【小老闆生意經@iM網欄】淺談「米線一哥」譚仔的成功之道

近日「米線一哥」譚仔國際向港交所遞交了招股書，掀起市場熱話。根據譚仔國際招股文件顯示，「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」佔本地麵食餐廳的市場份額58.5%，排名第一。而截至去年12月底止9個月，譚仔國際純利為2.31億元，按年升30%；毛利率高達73.1%，純利率達17.8%。

盈利能力較同業出色

譚仔國際毛利率高達73.1%，較本地著名餐飲店（如大家樂、大快活、翠華等）為高。不過其毛利率是根據總收益減已消耗食物及飲料成本及中央廚房成本（主要包括員工成本、耗材及包裝、水電 開支、使用權資產折舊、租金及相關開支、租賃負債利息和維修及保養等）去計算。其計算方法未必跟其他餐飲店相同。

話雖如此，其回本期亦令不少同業羨慕。根據招股文件顯示，在往績期間，「譚仔」香港新店一般收支平衡期需1至2個月，投資回本期需6至19個月；而「三哥」在香港新加坡的新店，收支平衡需1至3個月，一般投資回本期為4至12個月。可見譚仔國際不論在純利、毛利率及回本期等各方面均在行內表現出色。

回看「譚仔」過去二十多年的發展歷史，其實亦非一凡風順，曾經歷過分拆、收購等重大事件。2017年，「譚仔」被日本丸龜製麵母企日本東利多控股（Toridoll Holdings Corp.）收購，不少人擔心自此「譚仔」便會失去本地特色。可是，「譚仔」的生意依舊蒸蒸日上，如今更成功邁向上市之路。

利用社交平台增加曝光率

筆者認為，「譚仔」的成功，是因為集團在管理及營銷方面均做得不俗。「譚仔」的員工（即譚仔姐姐）在本地人眼中可謂深入民心，其「唔鹹唔淡」的「譚仔話」好像成了營銷手段一樣，不少香港人或會因為譚仔姐姐獨特的口音而有熟悉又親切的感覺才去光顧。據了解，集團予員工的福利亦相當不俗，包括各類獎金（勤工獎、介紹新人、超時工作費等）。而員工每月享五天例假，較本地餐飲業的員工一般的三、四天為佳。

營銷方面，「譚仔」的宣傳一向十分貼地，時常找不同明星或KOL合作賣廣告。最令人印象深刻的是當年馬國明為「譚仔」拍了一段《譚仔有嘻哈》的宣傳片，結果三日內在網上有近200萬次的瀏覽，蠃盡不少口碑。

本人認為，「譚仔」很懂找機會為品牌進行「網絡行銷」（網絡行銷是指為品牌或產品以各種形式於網絡平台進行的行銷方案）。在現今的世代，愈來愈多人願意花時間在社交平台上，因此一個品牌多在社交平台上曝光，都會令其宣傳效果大增，「譚仔」便是其一。

不過無論如何，一間飲食企業在營銷及管理方面多麼出色也好，如果連食物基本的質素及味道都掌握不到的話，都不會吸引到客人再次光顧。所以食物的質素及味道能保持水準、留住客人，才是「譚仔」成功最重要關鍵。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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