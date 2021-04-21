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【職場熱話】英文差搵同事幫手打電郵 事後被四圍唱 感其他同事疏遠 網民：每個人都有弱點

理財智慧 19:45 2021/04/21

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香港作為中英文融合的地方，一直以「兩文三語」溝通，近日有網民在討論區發帖，指自己英文本來很差，僥倖地找到一份文職工作，有一天組長叫樓主幫他發電郵，由於樓主不懂得發電郵，於是找了一個同事合作幫忙打電郵，誰不知這就是惡夢的開始......

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【網民熱話】用中文回覆電郵卻被上司罵沒文化 網民：他自己也講中文，也沒文化    【下一頁

此帖文一出，有網民認為香港人就是這麼勢利，建議樓主一於學好英文、自我增值，之後唬嚇他們。有網民安慰道：「他們見識少，每個人都有弱點。猶記得，以前老闆要打重要的電郵時，一定捉兩人進房一起打字。」

更有網民持相反意見，覺得重點不是英文差，而是為甚麼你的工作要給其他同事幫你做？你人工又不是分一半給她，如果你不懂，應該有禮貌地叫人教你，而不是一下子推給其他人做就算。


其他網民回應：

英文差沒有關係，如果真是朋友就不會介意這些事。

給你一本 Grammar 書看

 

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 英文科 自我增值 香港

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