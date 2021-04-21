【新股IPO】中國中免啟動香港上市籌備工作　A股市值5800億人幣

▲ 中國中免啟動香港上市籌備工作。

免稅零售商中國中免（滬：601888）表示，董事會已審議通過授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股），並在香港聯交所上市相關籌備工作的議案。目前公司正與相關中介機構就發行H股並在聯交所上市的相關工作進行商討，關於本次發行上市的具體細節尚未確定。中免Ａ股市值達5800億元人民幣。

中國中免同時披露首季度業績，營業收入按年大增127%至181.34億元（人民幣，下同），純利錄得28.49億元，去年同期則虧損約2186萬元，主要因期內離島免稅業務大幅增長，同時受新冠肺炎疫情影響去年同期基數較低所致。

萬達旗下商業管理業務尋求今年上市 估值高達2000億元人民幣【下一頁】

另外公司公佈2020年年度利潤分配預案，每股派發現金紅利1元（含稅）。中國中免今日收報298.66元，升1.9%，最新市值達5831億元。

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編輯：陳健婷