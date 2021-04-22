【C家教路@iM網欄】印度疫情增添市場憂慮 海南政策利好醫美市場

雖然現時港股市場走勢相對波動，但在個別板塊上仍存在機會， 如國內的高端醫美市場。海南自由貿易港是國家其中一個重大項目， 國家發改委早在4月初的《 關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》 文件上有提及過要促進海南的醫美旅遊， 鼓勵知名美容醫療機構落戶樂城先行區， 並可批量使用相關醫療產品。 現時國內對醫療美容機構的規範非常嚴格，很多技術、 材料或設備都需要國家認證。

過去數年，由於滲透率比海外市場低， 中國輕醫美市場平均每年增長逾兩成，未來2024年或有望增長至 1,400億元人民幣。注射類醫美屬高端醫美產品，佔2019年 的醫美消費量逾5成，主要產品為玻尿酸 (透明質酸) 及肉毒杆菌毒素相關。這類注射用醫美行業自4月起都熱受資金追捧 ，如A股創業板的愛美客（300896） 及正在轉型的港股四環醫藥 （00460）。 這類產品其中的特色是毛利率非常高，以擁有6個玻尿酸產品的愛美 客為例，2020年毛利率高達約92%，比貴州茅台（60051 9） 要高，與零售價還可差距逾倍，可見銷售端的定價能力很低。

整體而言，醫美行業正受惠國內政策推動， 在落後海外市場的情況下， 年輕的消費力加上估計打擊水貨假貨的力量將會增強， 因此筆者看好這輪醫美行業的走勢。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有愛美客、 四環醫藥及貴州茅台的長/短倉。以上純為個人意見， 不構成投資建議。https://www.facebook. com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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