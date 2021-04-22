【C家教路@iM網欄】印度疫情增添市場憂慮 海南政策利好醫美市場

印度新冠疫情急劇惡化，周一（19日）創單日新高27.4萬宗新增確診，事件正影響著環球市場情緒，WTI原油本周跌逾1%。強勢的美股近日表現開始回落，截至周二（20日），納指本周至今跌約1.9%，暫時未能像標普500指般突破歷史新高。港股及A股市場表現仍是牛皮，撇除近日科技巨企配售的情況，港股成交額平均只得1,400億港元左右，仍然比3月的少，可見交投反映市場情緒還是較為謹慎。
雖然現時港股市場走勢相對波動，但在個別板塊上仍存在機會，如國內的高端醫美市場。海南自由貿易港是國家其中一個重大項目，國家發改委早在4月初的《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》文件上有提及過要促進海南的醫美旅遊，鼓勵知名美容醫療機構落戶樂城先行區，並可批量使用相關醫療產品。現時國內對醫療美容機構的規範非常嚴格，很多技術、材料或設備都需要國家認證。
過去數年，由於滲透率比海外市場低，中國輕醫美市場平均每年增長逾兩成，未來2024年或有望增長至1,400億元人民幣。注射類醫美屬高端醫美產品，佔2019年的醫美消費量逾5成，主要產品為玻尿酸 (透明質酸) 及肉毒杆菌毒素相關。這類注射用醫美行業自4月起都熱受資金追捧，如A股創業板的愛美客（300896） 及正在轉型的港股四環醫藥 （00460）。這類產品其中的特色是毛利率非常高，以擁有6個玻尿酸產品的愛美客為例，2020年毛利率高達約92%，比貴州茅台（600519） 要高，與零售價還可差距逾倍，可見銷售端的定價能力很低。
整體而言，醫美行業正受惠國內政策推動，在落後海外市場的情況下，年輕的消費力加上估計打擊水貨假貨的力量將會增強，因此筆者看好這輪醫美行業的走勢。
作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有愛美客、四環醫藥及貴州茅台的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/
作者_李浩德簡介：
有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。
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