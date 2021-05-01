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【酒遍世界@iM網欄】價格相宜而品質又高 金牌葡萄酒

名人薈萃 11:01 2021/05/01

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現今，香港市場上擁有著各式各樣的葡萄酒可供選擇。名莊酒是比較為人認知的一類，全部也屬於鼎鼎大名的酒莊，價錢在網絡上也非常透明。難度主要在能否找到心水的年份及價格。而香港的酒商來說，名莊酒選擇還算豐富。若果希望找一些價格相宜而品質又高的葡萄酒，但又未懂得如何選擇，客人大多數會看酒瓶上貼上的獲獎標籤。曾得獎的葡萄酒感覺上可靠。究竟這些比賽是什麼來頭，可靠性又有幾高呢？以下一起來探討一下。

 

世界各地也有自己的葡萄酒比賽。事實上，種植葡萄酒的行家也明白到，一張金牌貼紙貼在葡萄酒瓶上，絕對能促進銷量。因此，就算付出昂貴的參加費用也十分願意。每年有成千上萬的葡萄酒都被授予獎牌，法國屬於組織比賽國家的領導者，每年批准的比賽活動超過100項，數量微不足道。每個比賽都會找來當地葡萄酒界矚目的人物來作評判，但由於樣品數量巨大，需要的評判數量也相對多，因而不是每位品酒人士的專業性也是高的。比賽過程通常是蒙瓶，將同一類別的酒，跟相同的葡萄品種，或同一地區等等來作評分。作為評判給個人認為特別及出乎意料之外的酒分數會較高。釀出的酒本身帶出的各樣香氣及味道，在口裡感覺較平衡及柔和的也值高分數。

 

比賽結果是怎樣安排呢？主要是將所有評判的分加起來再取平均分。金、銀、銅是看分數是否符合這界別內而定。除非那瓶酒品質特別差，否則評判們都不會給予低過銅獎範圍內的分數。葡萄酒比賽大多數的酒能得到銀牌，表示這瓶酒表現出它本應有的特質。而金牌是給評判們帶來了驚喜的酒，通常都值得一試。在比賽中，酒的價格並不計算在內，因此很便宜的酒也有可能得到金牌。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

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