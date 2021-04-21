【每日焦點】蘋果加推紫色iPhone 12、iPhone 12 mini及MagSafe配件　7色彩虹新iMac登場（附多圖連結）

蘋果（Apple）發布會最新推出配備多種色彩的新iMac及新一代iPad Pro等，均以配備Apple自家的高性能M1芯片為賣點。還為iPhone 12與iPhone 12 mini推出全新紫色機款。該紫色iPhone 12及iPhone 12 mini將於本周五（23 日）晚上 8 時開放預購，本月30日正式發售，建議售價分別為 6,799港元與5,999港元起。

有關全新紫色iPhone 12及iPhone 12 mini詳情見下文，附多圖：

【蘋果發布會】紫色iPhone 12、iPhone 12 mini 本周五開始預購

此外，全新iMac電腦將配備7種不同顏色，就像彩虹一般，而且機體更薄。Apple指，以往iMac的底板中GPU、CPU以及其他晶片都彼此分開，現在因為有了M1芯片，可以將各部分合一，令底板佔用面積更小，電腦整體更細，屏幕亦更薄。

有關全新iMac電腦、新iPad Pro詳情見下文，附多圖：

【蘋果發布會】7色彩虹新iMac M1芯片正式融入 圖像處理速度高2倍

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責任編輯：張寶燕