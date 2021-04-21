  • 24°C
香港時間 : 2021421日 (三) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】蘋果加推紫色iPhone 12、iPhone 12 mini及MagSafe配件　7色彩虹新iMac登場（附多圖連結）

科技 19:30 2021/04/21

分享：

蘋果（Apple）發布會最新推出配備多種色彩的新iMac及新一代iPad Pro等，均以配備Apple自家的高性能M1芯片為賣點。還為iPhone 12與iPhone 12 mini推出全新紫色機款。該紫色iPhone 12及iPhone 12 mini將於本周五（23 日）晚上 8 時開放預購，本月30日正式發售，建議售價分別為 6,799港元與5,999港元起。

有關全新紫色iPhone 12及iPhone 12 mini詳情見下文，附多圖：

【蘋果發布會】紫色iPhone 12、iPhone 12 mini　本周五開始預購

此外，全新iMac電腦將配備7種不同顏色，就像彩虹一般，而且機體更薄。Apple指，以往iMac的底板中GPU、CPU以及其他晶片都彼此分開，現在因為有了M1芯片，可以將各部分合一，令底板佔用面積更小，電腦整體更細，屏幕亦更薄。

有關全新iMac電腦、新iPad Pro詳情見下文，附多圖：

【蘋果發布會】7色彩虹新iMac　M1芯片正式融入　圖像處理速度高2倍

其他發布會重點回顧：

【蘋果發布會】AirTags終登場　新iMac及iPad Pro搭載M1晶片

【蘋果發布會】Apple Podcast推訂閱制　創作者可自定收費及模式　Apple Card家庭方案5月美上架

責任編輯：張寶燕

相關文章

【壟斷嫌疑】蘋果AirTag對手品牌籲參議院介入調查　Tile CEO出席反壟斷聽證會作證
今日
【壟斷嫌疑】蘋果AirTag對手品牌籲參議院介入調查　Tile CEO出席反壟斷聽證會作證
小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測
今日
小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測
【本地創科】港團隊利用紡織廢料　研變天然抗水耐洗物料
今日
【本地創科】港團隊利用紡織廢料　研變天然抗水耐洗物料
音樂串流平台大混戰　Amazon Music首3個月免費任聽
今日
音樂串流平台大混戰　Amazon Music首3個月免費任聽
【假消息戰演習】不只技術層面攻防！北約網軍演習首加入假新聞攻擊劇本
今日
【假消息戰演習】不只技術層面攻防！北約網軍演習首加入假新聞攻擊劇本
科技產品 硬件 創新科技及應用 手機Apps iPhone 12 iMac iPad Pro Mac電腦 晶片 iPad

下一篇文章

【數碼轉型】阿里雲推「雲行情」服務　主力助金融券商數碼轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果發布會】7色彩虹新iMac　M1芯片正式融入　圖像處理速度高2倍
【蘋果發布會】7色彩虹新iMac　M1芯片正式融入　圖像處理速度高2倍
【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統
【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統
【蘋果發布會】AirTags終登場　新iMac及iPad Pro搭載M1晶片
【蘋果發布會】AirTags終登場　新iMac及iPad Pro搭載M1晶片
【蘋果發布會】蘋果2021首場發布會明凌晨舉行　傳聞新品一文看清
【蘋果發布會】蘋果2021首場發布會明凌晨舉行　傳聞新品一文看清
蘋果公布2021年環境進展報告　稱不附送手機充電器節省86.1萬噸金屬
蘋果公布2021年環境進展報告　稱不附送手機充電器節省86.1萬噸金屬
【蘋果發布會】紫色iPhone 12、iPhone 12 mini　本周五開始預購
【蘋果發布會】紫色iPhone 12、iPhone 12 mini　本周五開始預購