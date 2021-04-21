美戰略司令部：中俄核武現代化速度勝美國

美國自第二次世界大戰後，一直在先進武器發展佔據領導地位。然而，負責管理美國核武的最高軍事官員表示，中國及俄羅斯的核現代化速度較美國快，其中中國部分核力量已達至警戒級別，建議美國需就核防禦及核武等多方面投資，否則美國將失去領先地位。

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監督美國核武庫的戰略司令部總司令﹑海軍上將理查德（Adm. Charles Richard），周二（20日）於國會聽證會中表示，俄羅斯正積極發展常規核武及推動現代化，現今已完成80%階段，包括全面使用新設備、搭載新型彈道導彈次世代潛艇投入運作，大幅提升作戰能力。但理查德指，俄羅斯多方面發展核武的同時，美國卻一直原地踏步。

理查德續指，中國秘密發展核武，僅在一周前他才得悉中國較以往擁有更多快速核反應堆，反映中國核武正急速現代化，速度之迅速讓美國憂慮。儘管中國核儲備遠少於美國及俄羅斯，但它正經歷「史無前例的擴張」（unprecedented expansion）。他亦警告中國已動用部分核力量，並提升至警戒級別，能有限度執行高度警戒戰略。意味中國一旦察覺威脅，能隨時發動報復性核打擊。

根據美俄兩國於2010年4月簽署新版《新削減戰略武器條約》（START），美國及俄羅斯部署的核彈頭數量不可多於1,550枚，另根據斯德哥爾摩國際和平研究所的報告，估計中國目前有約320枚核彈頭。

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理查德指美國雖然擁有足夠的導彈防禦能力，但仍要確保未來擁有應對敵人威脅的能力，因而需要保持武器發展步伐，更替陳舊或過時的武器裝備。理查德認為，美國目前面對的威脅，即使擁有無限量資金亦相信難以減緩。

拜登政府正審核美國核現代化計劃，檢視美國投資於核武現代化的資金是否足夠。美國國會正就美國核武器預算進行辯論，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren） 表示，審核目的在於減少核武在國防戰略中的經費支出。 據國會預算局於2017年公布的報告指，美國核武作戰、更新及全面現代化可能需花費1.2萬億美元。

責任編輯：郭麗明