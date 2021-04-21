【在家工作】疫下多遙距工作　通用汽車料未來仍採取靈活工作政策

▲ 汽車生產商通用汽車（GM）預期，未來公司仍會採取較靈活的工作模式政策。

隨著疫苗在全球漸普及，員工也開始要正式重返工作崗位，企業則要計劃如何在疫後重新整合其全球員工，以及員工未來工作方式。汽車生產商通用汽車（GM）則預期，未來公司仍會採取較靈活的工作模式政策。

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CNBC引述通用汽車首席執行官Mary Barra解釋，這是一項靈活且持續發展的新政策，而具體應用詳情則取決於員工、工作項目和周期等因素。意味著集團會視乎實際情況，對其工廠工人進行遠程培訓，或者允許受薪員永久性在工在家中工作，或者採用遙距工作的混合模式。

事實上，疫情期間該企許多員工已經遙距工作了一年，通用汽車高層表示，公司最近也為1,100名高層舉辦了52個工作坊，以製定其遙距工作計劃，每個高層將與其員工一起製定合適的工作時間表。Mary Barra在LinkedIn網站上也指出，去年的經驗和成功，推動公司邁向更靈活的工作模式，希望員工在最大彈性的規限範圍內工作，可更有效實踐工作成效。

雖然通用汽車並沒有估計，新舉措可以節省多少與辦公相關的行政費用，也未有預測會有多少員工採用遙距工作，但認為這種靈活工作政策，也有利公司更易於招聘人才。該企全球人力資源總監Cyril George表示，公司在今年第一季度，在美國僱用的新員工人數超過了去年和2019年全年的總和。而在3,300個新工作機會中，約有20％是採用遙距工作模式。

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責任編輯：蘇穎琪