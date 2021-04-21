【疫市營商】集運首公斤最低1元人民幣　京東拓港澳及海外市場

▲ 京東於去年推出了全球計劃，吸引平台的商家銷售到港澳及海外，更同時讓香港商家在平台開設網店。

疫情下全球線上消費持續增長，2020年中國跨境電商出口按年增長了40.1%。京東公布的數據顯示，去年海外華人業務銷售額按年增長了251%。

京東於去年推出了全球計劃，吸引平台的商家銷售到港澳及海外，更同時讓香港商家在平台開設網店，今年升級5個方向，包括供應鏈賦能、平台賦能、營銷賦能、商家賦能、中小商家優惠，進一步提升和幫助商家進行買賣。

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為滿足海外及香港消費者多樣化的需求，京東全球售近期開通了跨境集運。海外及港澳台消費者可享有第三方物流轉運服務，消費者購買自營商品或來自第三方賣家的商品後，可一起發貨至集運倉，再由第三方集運商統一發往境外收貨地址。現時香港消費者可在平台領取集運券，享受首公斤最低1元人民幣的優惠。

為了貼合不同地區消費者的購物習慣，京東全球售針對香港用戶的閱讀習慣，提供繁體版的本地化內容，並完善線下自提功能和全球用戶的下單流程。

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此外，「京」動全球計劃2.0同時為商家提供4項出海解決方案，包括一站通全球、京東自營、直接簽約和本地開店。 現時入駐京東全球售的商家，可享受中小商家出海補貼，包括0元入駐綠色通道、免平台使用費、佣金扣點低至2%，以及低至 5,000元民幣的質保金。

責任編輯：馬意文