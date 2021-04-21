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【Archegos斬倉】陳浩濂：證監會留意事件　加強監控高槓桿基金風險管理

股市 18:01 2021/04/21

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證監會留意Archegos爆倉時間，會加強監控高槓桿基金的風險管理

對沖基金Archegos Capital斬倉一事，令多間國際投行蒙受損失，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂今日回應指，證監會留意到Archegos未能履行國際銀行主要經紀商追加其保證金的要求，針對此類活動，證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金的風險管理，以減輕基金發生違約時，對證券市場和經紀人造成的風險。

陳浩濂書面回覆立法會議員時指，Archegos一事引發監管機構對家族辦公室及其經紀商風險管理的審查，證監會一直密切監察情況，並向香港主要經紀商查詢，以期它們能有序地替Archegos進行平倉，避免平倉活動對香港證券市場帶來不利影響。他又強調，在香港，經營受本港法例規管的金融業務從業者，均須遵守法規及受金融監管機構監管。

另外，他指政府及金融監管機構會致力完善風險管理系統，在良好的法律框架下推動本港金融市場有序發展。而鑑於家族辦公室業務近年發展蓬勃，是財富及資產管理業重要的增長部分，政府將繼續吸引更多家族辦公室到香港成立及營辦。

相關文章：【美企業績】大摩首季純利創新高　與Archegos斬倉事件相關虧損71億元

相關文章：【Archegos斬倉】瑞信據報通過大宗交易出售Archegos爆倉股　包括愛奇藝

 

編輯：梁安琪

美股 基金 家族辦公室 財經事務及庫務局 金融 證監會 對沖基金

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