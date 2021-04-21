▲ 【AirTag】蘋果藍牙追蹤器AirTag甫面世即遇狙擊 競爭對手Tile：違反公平競爭

蘋果Apple（美：AAPL）於春季產發布會中推出藍牙追蹤器AirTag，冀幫助用戶追蹤遺失的物品，而且AirTag除了可以為物件定位外，更可以方向引導追蹤。據蘋果指，AirTag內置的CR2032鈕扣電池，續航力可長達一年。不過，AirTag同時有可能於周三（21日）美國參議院反壟斷聽證會上，成為競爭對手挑戰的焦點。

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蘋果表示，AirTag只要裝在鑰匙或其他物品上，便能與蘋果設備連結，用戶可以利用iPhone 11/12的「尋找（Find my）」app來追蹤位置，幫助用戶找到遺失物品。AirTag的出現，令過去逾十年銷售藍牙防丟器材的美國初創公司Tile抗議，聲稱蘋果的隱私政策將使Tile的產品處於不利地位。

Tile執行長CJ Prober發表聲明表示，美國應在針對蘋果進入追蹤器產品市場進行審查，Tile將出席聽證會作證。Prober表示，公司一向歡迎公平競爭，但蘋果過去充分利用其平台優勢，不公平地限制其他同業產品，因此對此表示懷疑。

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編輯：陳韻妍