  • 25°C
香港時間 : 2021421日 (三) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AirTag】蘋果藍牙追蹤器AirTag甫面世即遇狙擊　競爭對手Tile：違反公平競爭

Hot Talk 17:55 2021/04/21

分享：

【AirTag】蘋果藍牙追蹤器AirTag甫面世即遇狙擊　競爭對手Tile：違反公平競爭

蘋果Apple（美：AAPL）於春季產發布會中推出藍牙追蹤器AirTag，冀幫助用戶追蹤遺失的物品，而且AirTag除了可以為物件定位外，更可以方向引導追蹤。據蘋果指，AirTag內置的CR2032鈕扣電池，續航力可長達一年。不過，AirTag同時有可能於周三（21日）美國參議院反壟斷聽證會上，成為競爭對手挑戰的焦點。

蘋果春季發布會仲有那些新產品【下一頁】

蘋果表示，AirTag只要裝在鑰匙或其他物品上，便能與蘋果設備連結，用戶可以利用iPhone 11/12的「尋找（Find my）」app來追蹤位置，幫助用戶找到遺失物品。AirTag的出現，令過去逾十年銷售藍牙防丟器材的美國初創公司Tile抗議，聲稱蘋果的隱私政策將使Tile的產品處於不利地位。

Tile執行長CJ Prober發表聲明表示，美國應在針對蘋果進入追蹤器產品市場進行審查，Tile將出席聽證會作證。Prober表示，公司一向歡迎公平競爭，但蘋果過去充分利用其平台優勢，不公平地限制其他同業產品，因此對此表示懷疑。

相關文章：【Apple Car】蘋果據報向內地電池巨頭寧德時代取電池樣本　與國產Tesla電池不同？

相關文章：【Apple Car】傳蘋果接近與LG合資公司達成合作協議　Apple Car產業鏈逐漸成型

 

編輯：陳韻妍

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 反壟斷 Apple 美國參議院 藍牙

上一篇文章

【鳳凰易手】紫荊文化、何超瓊斥近12億入主鳳凰衛視　中國財政部申報間接持股（第三版）

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：抽水停不了 同場加映答股環節（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨續軟跌24點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌24點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【港股市況】恒生指數跌513點　恒大汽車挫近13%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌513點　恒大汽車挫近13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）