【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女

拍拖都避不了見家長這個環節，近日就有網民在討論區發帖，指自己早前與女朋友媽媽吃飯，突然說起結婚的事，女友媽媽就叫事主在正在供款的單位寫上女兒名字，在說起禮金時更「對眼發晒光」，稱希望收到88萬禮金，認為這是「好意頭」。事主聽後大感無奈：「88萬？嫁女定賣女？最緊要我都沒有說要娶她女兒，提都沒有提過……」

【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢 網民：你根本睇女友唔起！ 【下一頁】

事主經歷：

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【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居 女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消 事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？ 【下一頁】

帖文引來網民紛紛回應，不少網民都認為女友媽媽很貪心，「跟她說88（bye bye）」、「這樣貪心」、「真是要認真考慮，因為結婚她就是你親人」、「88萬..... 她應該與時代脫節了」、「好明顯人家阿媽貪錢」、「那你真係要考慮下，結婚根本不是兩個人的事」、「88萬，還真是賣女，人們都說養兒防老，養女發財，不是沒有道理的。」

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責任編輯：黃苑筠