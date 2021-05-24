  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智取英文@iM網欄】3個2021年推介的Netflix 節目

名人薈萃 15:46 2021/05/24

分享：

有D 人會話：「次次都做exercise 操paper學英文好辛苦！」

其實，學英文唔一定要咁死板。

 

近年來，Netflix 節目越來越受歡迎，其實大家也可以看著Netflix 學英文，以一個放鬆狀態去學英文可能仲efficient ，以下分享3個睇Netflix 的節目

 

  1. Black Mirror 黑鏡

 

Black Mirror 是一部英國獨立單元劇。

是由獨立故事組成，展現現代社會發展，特別是對新技術利用的副作用，背景通常設置在架空的現實或不久的將來，並以黑暗和諷刺的語氣和或輕或重的實驗感來表現劇情。

 

  1. The Queen's Gambit 后翼棄兵

 

The Queen's Gambit 挑戰男性霸權的社會、打破對「西洋棋」的刻板印象

本劇獲得電視影評家盛讚。於爛番茄整合的評論中，獲得100%的新鮮度、平均得分8.16/10，評論家共識：“這部電視劇並不總是完美的，但在安雅·泰勒-喬伊充滿吸引力的表演、不可思議的時代細節和情商寫作之間，《後翼棄兵》是一個絕對的勝利。”

 

  1. Emily In Paris 艾蜜莉在巴黎

 

是一套經典到爆嘅愛情喜劇，同時講緊法國人的生活和工作習慣

麗莉·柯林斯領銜出演女主角，她從芝加哥前往巴黎，以美國人的視角為法國子公司提供社會網絡行銷業務的新創意

劇情講述20多歲的艾米麗來自美國芝加哥，機緣巧合下她得到遠赴法國巴黎的工作機會。她需要兼顧自己的事業、友情以及戀情生活。

 

 

希望大家也可以輕輕鬆鬆的學習英語!

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多智取英文的文章請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Spencer Lam 林栢勤

欄名 : 智取英文

最新專欄文章 更多

【智取英文@iM網欄】5個 IELTS Listening 必識生字
2021/04/21
【智取英文@iM網欄】5個 IELTS Listening 必識生字
【智取英文@iM網欄】5個香港人常用錯的英文
2021/04/12
【智取英文@iM網欄】5個香港人常用錯的英文
【智取英文@iM網欄】2021 DSE迫在眉睫　你準備好了嗎？
2021/03/30
【智取英文@iM網欄】2021 DSE迫在眉睫　你準備好了嗎？
【智取英文@iM網欄】2大方法 如何寫出5**的文句
2021/03/23
【智取英文@iM網欄】2大方法 如何寫出5**的文句
【智取英文@iM網欄】4大重點 提升IELTS作文表現
2021/03/23
【智取英文@iM網欄】4大重點 提升IELTS作文表現
DSE Netflix 英文科 電視 愛情 法國 英國 美國 電視劇 IELTS

上一篇文章

【5G之戰】Vodafone取得埃塞俄比亞5G網絡建設合約 擊敗南非電訊集團MTN Group

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】新不如舊還是更上一層樓？Belon 2.0
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折