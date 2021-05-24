【智取英文@iM網欄】3個2021年推介的Netflix 節目

有D 人會話：「次次都做exercise 操paper學英文好辛苦！」

其實，學英文唔一定要咁死板。

近年來，Netflix 節目越來越受歡迎，其實大家也可以看著Netflix 學英文，以一個放鬆狀態去學英文可能仲efficient ，以下分享3個睇Netflix 的節目

Black Mirror 《黑鏡》

Black Mirror 是一部英國獨立單元劇。

是由獨立故事組成，展現現代社會發展，特別是對新技術利用的副作用，背景通常設置在架空的現實或不久的將來，並以黑暗和諷刺的語氣和或輕或重的實驗感來表現劇情。

The Queen's Gambit 后翼棄兵

The Queen's Gambit 挑戰男性霸權的社會、打破對「西洋棋」的刻板印象

本劇獲得電視影評家盛讚。於爛番茄整合的評論中，獲得100%的新鮮度、平均得分8.16/10，評論家共識：“這部電視劇並不總是完美的，但在安雅·泰勒-喬伊充滿吸引力的表演、不可思議的時代細節和情商寫作之間，《後翼棄兵》是一個絕對的勝利。”

Emily In Paris 艾蜜莉在巴黎

是一套經典到爆嘅愛情喜劇，同時講緊法國人的生活和工作習慣

麗莉·柯林斯領銜出演女主角，她從芝加哥前往巴黎，以美國人的視角為法國子公司提供社會網絡行銷業務的新創意

劇情講述20多歲的艾米麗來自美國芝加哥，機緣巧合下她得到遠赴法國巴黎的工作機會。她需要兼顧自己的事業、友情以及戀情生活。

希望大家也可以輕輕鬆鬆的學習英語!

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