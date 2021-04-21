【假消息戰演習】不只技術層面攻防！北約網軍演習首加入假新聞攻擊劇本

▲ 散播假消息隨時引發社會矛盾，據外電報道，北大西洋公約組織（NATO）上周更以假消息資訊戰為主題，舉行大規模的網路軍事演習。

網軍散播假消息隨時可引發資訊大戰，分化社會及製造矛盾等。據外電報道，北大西洋公約組織（NATO）上周更以假消息資訊戰為主題，舉行大規模的網路軍事演習，召集了來自30個會員國，超過2千位專家進行。

報道指，該網路軍事演習代號「The Locked Shield 2021」，由位於愛沙尼亞的「北約尖端聯合網路防衛中心（NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOD）」指揮。劇本設定在某虛擬北約成員國Berylia，在剛脫離新冠病毒疫情威脅後，即遭某個虛擬的非北約國家Crimsonia進行資訊戰攻擊。

該虛擬的非北約國家攻擊了島國設定的北約成員國Berylia，癱瘓了許多重要基礎建設如供水系統、流動網路及金融系統等。並利用假新聞及社交平台進行認知作戰，試圖令Berylia民眾信服，認為一連串出現的斷水、斷網及銀行癱瘓均由於政府官員貪污無能所致。

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測試Deepfake對未來軍事影響

防衛中心戰略分部指揮官Michael Widmann指出，是次演習新增了許多會令政府進退兩難的劇本設定，測試如Deepfake這樣的新技術，會對未來軍事衝突產生什麼影響 。他指：「未來戰場上，來自網路空間、傳統媒體的認知作戰會和軍隊共同行動。我們呼籲所有政府，應該要規劃強力的大眾傳播戰略來因應威脅」。

他又表示，此次演習中的挑戰之處在於網軍必需設法為成員國政府找出有效的傳播策略，令敵人無法透過資訊及認知作戰，混淆民眾視聽或引起恐慌。

演習重點 不再局限於技術層面攻防

已經七度參與網軍演習的英國專家 Adrian Venables，在接受美聯社採訪時表示，雖然過往北約網軍演習的重點都放在技術層面攻防，認知作戰推演通常是採取自願參與的方式。但為了鼓勵專家們參與，指揮中心會給有參與認知戰推演的團隊加分，提高參與隊勝率，也讓演習過程變得更有真實感。

此外，在演習期間，北約組織也在愛沙尼亞首都塔林召開網路空間防衛會議，羅馬尼亞籍副秘書長Mircea Geoana指出，現今全球疫情使各國對於網路攻擊更加脆弱。他又舉例指，「俄羅斯與中國正在 COVID-19 疫情期間尋找各民主國家的弱點，並運用假消息在各國內部種下分裂與猜忌的種子」。

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責任編輯：張寶燕