【英國王室】哈里急腳返美會愛妻 英女王生日無面畀

英國哈里王子因爺爺菲臘親王去世，事隔一年多回到英國參加喪禮。外間預計哈里最少逗留數日，陪伴嫲嫲英女王伊利沙伯二世度過第一個喪夫後的生日。但英媒聲稱，哈里已經返美，選擇待產愛妻梅根，而放棄陪伴英女王。

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英國《每日郵報》報稱，哈里（Prince Harry）在當地時間周二（20日）下午1時30分，從英國飛返美國加州。哈里抵埗後，乘坐專車返回位於蒙特西托（Montecito）豪宅。哈里離開英國的翌日，便是英女王的生日，他將錯過嫲嫲英女王的生日。不過，王儲查理斯（Prince Charles）和威廉王子（Prince William）相信同樣不會與英女王度過生日。

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哈里返美後需要隔離10日，但根據美國CDC指引，隔離並非如英國般為硬性規定。加州亦有旅行防疫指引，同樣建議入境者需要隔離10日，惟商務人士及因緊急家庭事務者可獲豁免。所以，哈里回到美國後可以直奔家中，與愛妻梅根（Meghan Markle）及兒子阿奇（Archie）共聚。

責任編輯：吳漢培