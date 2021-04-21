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【旺角新盤】旺角ONE SOHO獲批預售　主打300呎一房戶　料最快5月登場

股樓投資 18:48 2021/04/21

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由信和置業、莊士機構（00298）及市建局合作發展，位於旺角山東街的住宅項目ONE SOHO已獲批預售樓花同意書，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目最快日內上載樓書、開放示範單位及公布價單。

田兆源指出，ONE SOHO樓書已籌備至最後階段，將於日內上載樓書，而設於商場奧海城第3期UG97號舖的示範單位，也將會於日內正式開放。項目首張價單亦將於短期內公布，將涉及不少於65伙單位，主打一房戶型，有機會提供少量其他戶型單位。田兆源又稱，項目定價將參考近期發展項目，如維港匯一房單位售價，最快於5月開售。

ONE SOHO共提供322伙，戶型包括開放式至兩房間隔，其中標準單位共315伙，另設7伙特色單位。項目主打一房戶，佔全盤277伙（約86%），實用面積約300平方呎；開放式單位佔15伙，實用面積約265平方呎；兩房單位佔23伙，實用面積約375平方呎。項目位於九龍核心地段，毗鄰朗豪坊，享「三站八綫」優勢，即旺角站、旺角東站及奧運站，生活及交通網絡方便齊全。預計關鍵日期2023年7月31日。

【延伸閱讀】【樓市故事】乖仔「揀宅」要近家人　棄買鄰近工作地點的外區樓　只為住近媽媽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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