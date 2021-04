【智取英文@iM網欄】5個 IELTS Listening 必識生字

IELTS listening 要學不少詞彙,提升你答對機會。listening 共分4部分,滿分40題



Slot (N.) 狹縫 , (V.) 被/能放於狹槽中

Slot 是指 狹縫;尤指投幣口,狹槽

例句: I put my money in the slot and pressed the button but nothing came out.

我把錢放入投幣口,按了按鈕,但沒有東西出來。

亦可以作動詞,

例句: Do these two pieces slot together?

這兩個零件能插在一起嗎?





Flourish (V.) 蓬勃發展

Flourish 是動詞,指茁壯成長;繁榮;蓬勃發展

例句: My tomatoes are flourishing this summer - it must be the warm weather.

今年夏天我的番茄長勢很好——這一定是天氣暖和的原因。





Intensity (N.) 強度

一般指能量的強度,如 the intensity of light, sound...

例句: The explosion was of such intensity that it was heard five miles away.

爆炸的巨響五英里以外都能聽見。





Shady (Adj.) 陰涼的、不正當的

Shady 一般指 「陰涼的」意思,例如:We sat on the shady grass for our picnic.

但日常語句也有「不老實的;不正當的;非法的」的意思

例如: He was involved in shady deals in the past.

過去他參與了一些不可告人的勾當。









Advancement (N.) 改善

Advancement 是指某事的發展或改善

例句: All she was interested in was the advancement of her own career.

她心中只想著如何發展自己的事業。

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,DSE英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

更多智取英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!