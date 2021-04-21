【新冠疫苗】耶魯大學等名校 要學生接種先返學

▲ 耶魯大學等多間名校宣布強制學生需接種新冠疫苗，才可於新學期返校上課。

多國正積極推行新冠疫苗護照制度，部分地區更要求民眾出示疫苗護照才可出入部分公眾場所。美國各間大學正籌劃於秋季學期恢復面授課程，耶魯大學等多間名校宣布強制學生需接種新冠疫苗，才可於新學期返校上課。

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美媒報道，美國耶魯大學（Yale University）、哥倫比亞大學（Columbia University）都在周一（19日）宣布，要求所有學生需接種新冠疫苗後才可返回校園，而普林斯頓大學（Princeton University）則於周二（20日）宣布同類決定。如學生因宗教或健康狀況而無法接種，會獲校方豁免。

耶魯校方形容疫苗是預防病毒傳播的最強工具（strongest tool），並指專家正評估是否需要讓教職員接種新冠疫苗，會於6月作出最終決定。而哥倫比亞大學就指，紐約市是美國過去13個月的疫情重災區，稱接種疫苗可確保師生及周邊居民的健康。

連同上述3間學校在内，美國目前最少有50間大學要求學生接種疫苗，但大部分都是私立院校。大部分公立院校對強制學生接種疫苗的態度猶豫，憂慮州長或立法機構會認為措施侵犯學生自由而反對。

責任編輯：鄭錦玲