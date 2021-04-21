【日圓滙價】日股滙急跌 專家料圓滙下試112

▲ 雖然日本重申，奥運不受疫情惡化影響，但投機客先偷步造淡日圓。

日本疫情告急，市場又再關注，距今不足百天的東京奧運，能否按計於今夏舉行，拖累日圓及日股急插水，陷股滙債3殺，外電指，大阪及東京可能再頒布緊急狀態令，日圓兑美元今天（4月21日）急挫至108，分析指是3月初以來低位。而兩位滙市專家皆料，圓滙未見底，或再下試112才止瀉喘定。

上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，預計日圓今年的高低位介乎106至112，年底目標險守110心理大關。

日圓定存息最高有幾多？【下一頁】

不過，韓資樂天證券銷售總監陳欣對日圓看法不太淡，相信在105至111區間震盪，年尾目標為108。

陳欣解釋，全球及日本疫情反彈，避險情緒又再升溫，但美元受美債息回落而轉弱，變相令日圓的跌幅有支持，短期內料先下試107。中長線來看，料日本續採寬鬆放水策略，冀剌激經濟，反觀，美債及美元亦因通脹高企而回升，間接令圓滙陷易跌難大升的格局。

日民眾接種疫苗緩慢 股市添壓

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧傍晚回應本報查詢指，日圓未來3個月內目標為110，6到12個月及長線目標皆為112。問及東京奧運對振興日本GDP經濟有多大影響。黄栢寧坦言，目前仍然存在變數，畢竟日本疫苗接種進展緩慢，情況變得愈來愈明顯。而截至4月15日，只有0.9%的人口接受至少一劑注射，遠落後於其它成熟地區，接種工作緩慢情況，可能影響日本的國際形象，並為當地股市造成壓力。

此外，盡管日本負息多時，但有大行鮮有提供高息定期存款。花旗發言人補充，該行由4月1日起至6月30日，客戶於以新資金20萬港元等值，兌換作日圓，並開立1個月以上相同貨幣定期存款，可享兩厘年利率。而優惠利率名額有限，額滿即止。不過，優惠須符兩大附帶條件，包括：（1）只適用於全新客戶，而現有客戶於過去6個月內，未有進行10,000美元等值或以上之外幣交易（港元兌美元及美元兌港元之交易除外）；（2）優惠不適用於透過網上、又或流動電話理財開立的定期存款。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪