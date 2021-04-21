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【樓市熱話】新盤買兩房或以上單位 送意大利名牌衣櫃惹熱議 一套料逾100萬元　網民：羊毛出在羊身上

股樓投資 17:48 2021/04/21

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恒基地產(012)旗下啟德項目，位於盤沐泰街7號「啟德THE HENLEY」第1期，將於5月初開售，近日有網民在討論區發帖，指兩房或以上的單位，全部送上意大利奢侈品牌 LEMA 衣櫃，官網顯示普通的地櫃接近 10萬起計，而這套限量訂製衣櫃，應超過100萬元。這套組合集奢華、科技和藝術於一身，用上頂級真皮，高科技系統和歐洲頂級工匠手工，真是超級無敵！

延伸閱讀：【第二季新盤】The Henley第1期快將登場　設「嵌入式露台」　建築設計有咩特別？

    點擊圖片放大
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【上車盤】豪景花園兩房上車盤　首期50萬有找    【下一頁

此帖文一出，有網民認為一百萬的衣櫃太貴了，不如折現啦！如果樓價降100萬，總好過要這些無謂東西。更有網民補充道：「意大利樓很便宜，市區20萬歐元一個兩房公寓，大城市一間聯排別墅最多都是100幾萬歐元左右，怎麼會有人花十萬歐元去買一個衣櫃？這個衣櫃，淘寶貨最多萬幾，而且質素已經不差。」

有網民諷刺道：「不過樓價收多200萬。」、「很期待 The henley 的示範單位， 感受一下這套衣櫃是不是這麼靚？」、「衣櫃八折賣出有沒有人要？」、「層樓是送就可以」

 

其他網民回應：

羊毛出在羊身上，不要傻啦！

每個新業主室內裝修都一樣，悶不悶？

意大利品牌，由祖國代工生產

樓價包括在內。送？你不是相信呀？

入伙裝修都不知道拆不拆走衣櫃好？拆又不捨得，不拆的話，那設計又被衣櫃牽著走

 

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責任編輯：陳頌潔

裝修設計 THE HENLEY 意大利 恒基

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