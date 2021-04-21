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【異動股】保利協鑫去年勁蝕62億人幣續停牌 旗下協鑫新能源今日再挫3%

股樓投資 18:38 2021/04/21

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多次延期公布業績的光伏生產商保利協鑫(03800)，公布截至去年12月止未經審核年度業績，由盈轉虧62.5億元人民幣。公司更表示，由於核數師審計事項需要更多時間解決，目前無法確定及發布去年全年業績。自4月1日起停牌的保利協鑫至今亦未有復牌時間表。旗下的協鑫新能源(00451)，今日再跌3.3%收報0.231元。

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選   詳情請看【下一頁

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本月以來，協鑫新能源和保利協鑫連番出售資產。4月1日兩公司宣布共同以9.2億人民幣，出售分別於開封華鑫、三門峽協立、確山追日及商水協鑫的全部股權以及分別於南召鑫力及台前協鑫的50％股權予三峽資產管理。上述公司持有６座已營運光伏電站。協鑫新能源當時表示，出售資產所得資金用於償還債務。而在不足一周後，兩公司再以14億人民幣，出售5座光伏發電站予三峽資產管理。

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撰文 : 李尚毅

保利協鑫能源（03800） 港股

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