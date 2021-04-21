【按揭】1個月HIBOR跌穿0.1厘續尋底　定息按揭計劃只錄50宗申請

▲ 【按揭】1個月HIBOR跌穿0.1厘繼續尋底 定息按揭計劃只錄50宗申請

政府2020年5月推出總值10億元的定息按揭試驗計劃，去年更一併將試驗期延長至今年10月及將定息按揭利率劃一減0.76厘。但低息環境兼資金氾濫，港元1個月拆息HIBOR跌穿0.1厘後繼續尋底，大削定息按揭的吸引性。按揭證券公司資料顯示，截至今年3月定息按揭試驗計劃合共接獲50宗申請。

1個月HIBOR創近11年低 H按用家負擔減｜詳見【下一頁】

定息按揭計劃減息0.76厘 20年期貸款低至2.19厘｜詳見【下一頁】

署理財庫局局長陳浩濂回覆議員查詢時，引述按證公司資料指，至今年3月底共收到50宗定息按揭貸款試驗計劃申請，已批出36宗申請，平均貸款額525萬元。

其中，申請主要集中在10年期的定息按揭計劃，共錄得30宗申請，並批出19宗申請。至於15年及20年期的定息按揭，則分別錄得4宗及16宗申請。

陳浩濂指，市場對定息按揭計劃的需求，受經濟和物業市場情況、利息走勢等因素影響，按證公司會適時檢討計劃成效，再決定下一步安排，但現階段無需調整貸款上限。

港元1個月HIBOR昨日跌穿0.1厘後，今日繼續尋底，根據財資市場公會早上11時報價，1個月拆息最新報0.09679厘，再創近11年新低。

拆息下行，H按實際拆息將降至1.4厘附近。事實上，據金管局資料顯示，今年2月選用H按的比例達到95.9%的歷史新高。市場估計相關比例或繼續高水或再創新高。

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