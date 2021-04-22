【業績│電訊股】聯通首季純利升21.4%　3月淨增731萬戶5G套餐用戶、股價績後升3%

▲ 中國聯通今發佈首季季績。

中國聯通 （00762） 公佈首季季績及營運數據，公司首季純利按年升21.4%，為38.4億元（人民幣，下同）；季內整體服務收入為739.2億元，按年升8.2%。EBITDA為236.4億元，按年微升0.3%。中國聯通股價績後升3%，高見4.69元，成交7877萬元。

用戶數量方面，中聯通首季移動出賬用戶達近3.1億戶，季內淨增348萬戶，3月份淨增295.7萬戶。5G套餐用戶達9185萬戶，季內淨增2102萬戶，3月份則淨增730.9萬戶。有效拉動移動出賬用戶ARPU為44.6億元，按年增11.5%；移動服務收入為410.7億元，按年增8.8%。

固網寬帶業務方面，中聯通首季固網寬帶用戶淨增203萬戶，3月份淨增96.4萬戶，達到8813萬戶；固網寬帶接入收入為109.1億元，按年升1.1%。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

相關文章﹕

【業績│電訊股】聯通末期息增11%至0.164元 目標年增7000萬5G客（第二版）

【美國制裁】中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議除牌決定

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚