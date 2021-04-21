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【業績│電訊股】聯通首季純利升21.4%　3月淨增731萬戶5G套餐用戶

股市 17:14 2021/04/21

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中國聯通今發佈首季季績。

中國聯通 （00762） 公佈首季季績及營運數據，公司首季純利按年升21.4%，為38.4億元（人民幣，下同）；季內整體服務收入為739.2億元，按年升8.2%。EBITDA為236.4億元，按年微升0.3%。

中國聯通今收報4.54元，升0.22%，成交額達2.08億元。

用戶數量方面，中聯通首季移動出賬用戶達近3.1億戶，季內淨增348萬戶，3月份淨增295.7萬戶。5G套餐用戶達9185萬戶，季內淨增2102萬戶，3月份則淨增730.9萬戶。有效拉動移動出賬用戶ARPU為44.6億元，按年增11.5%；移動服務收入為410.7億元，按年增8.8%。

固網寬帶業務方面，中聯通首季固網寬帶用戶淨增203萬戶，3月份淨增96.4萬戶，達到8813萬戶；固網寬帶接入收入為109.1億元，按年升1.1%。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

港股 5G 中國聯通（00762）
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