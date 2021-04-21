【ET講股通】孫運喜：抽水停不了 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現糟糕，一度挫逾600點，恒指全日跌513點，收報28621點，大市總成交1,544億元。跌市全面，批股的安踏 （02020） 跌7.7%，阿里巴巴 （09988） 跌2.8%，中石化 （00386） 跌5.9%。

恒指失守保歷加通道中軸28631點，明天不排除有一定反彈，一來跌幅巨大，二來跌市成交縮，後市或上試下跌裂口頂部28800點，惟反彈過後，恐將繼續尋底。

港股內外交困 國指科指率先走弱

港股內外交困。外圍方面，日經指數跌2%，韓股跌逾1%。全球疫情加劇，亞太區較多新增病例，印度單日新增29萬宗確診。此外，多隻疫苗出問題，亦令市場對疫情受控、經濟復甦存疑。

內部方面，港股抽水潮停不了，早前批股的騰訊 （00700） 、美團 （03690） 股價表現尚硬淨，惟近日市場反應趨負面，批股的安踏今日大幅受壓。市傳中國燃氣 （00384） 、恒大汽車 （00708） 亦將抽水，相信消息陸續有來，勢必影響市場氣氛。

國指、恒生科指走勢進一步轉弱，兩者皆明顯失守保歷加通道中軸，恐拖累恒指表現。

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