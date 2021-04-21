  • 25°C
香港時間 : 2021421日 (三) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：抽水停不了 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:56 2021/04/21

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現糟糕，一度挫逾600點，恒指全日跌513點，收報28621點，大市總成交1,544億元。跌市全面，批股的安踏 （02020） 跌7.7%，阿里巴巴 （09988） 跌2.8%，中石化 （00386） 跌5.9%。

恒指失守保歷加通道中軸28631點，明天不排除有一定反彈，一來跌幅巨大，二來跌市成交縮，後市或上試下跌裂口頂部28800點，惟反彈過後，恐將繼續尋底。

港股內外交困  國指科指率先走弱

港股內外交困。外圍方面，日經指數跌2%，韓股跌逾1%。全球疫情加劇，亞太區較多新增病例，印度單日新增29萬宗確診。此外，多隻疫苗出問題，亦令市場對疫情受控、經濟復甦存疑。

內部方面，港股抽水潮停不了，早前批股的騰訊 （00700） 、美團 （03690） 股價表現尚硬淨，惟近日市場反應趨負面，批股的安踏今日大幅受壓。市傳中國燃氣 （00384） 、恒大汽車 （00708） 亦將抽水，相信消息陸續有來，勢必影響市場氣氛。

國指、恒生科指走勢進一步轉弱，兩者皆明顯失守保歷加通道中軸，恐拖累恒指表現。

【「ET講股通」問股環節，包括︰恒大汽車、海爾智家、希瑪眼科、吉利、中芯、澳博、銀娛、舜宇、微盟︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：餘波未了 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/20
【ET講股通】孫運喜：餘波未了 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：車股大反攻 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/19
【ET講股通】梁耀康：車股大反攻 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：短吼資源消費股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/16
【ET講股通】梁耀康：短吼資源消費股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：整固成交縮 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/15
【ET講股通】梁耀康：整固成交縮 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：遠慮近憂 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/14
【ET講股通】孫運喜：遠慮近憂 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
技術分析 投資推介 港股 恒大汽車（00708） 中國燃氣（00384） 美團－W（03690） 中國石油化工股份（00386） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 安踏體育（02020）

上一篇文章

【人事變動】滙豐保險委任Ying Teoh為客務策劃環球主管　

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨缺乏方向升10點　納指期貨跌幅收窄至0.2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨缺乏方向升10點　納指期貨跌幅收窄至0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨缺乏方向升10點　納指期貨跌幅收窄至0.2%（不斷更新）
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【恒指夜期】北水吸資42億　逾31億加倉安踏　夜期跌10點（不斷更新）
【恒指夜期】北水吸資42億　逾31億加倉安踏　夜期跌10點（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場