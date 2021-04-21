【大宗商品】經濟復甦利需求回升　分析指國際油價1年內上望75美元　　

環球經濟復甦預期良好，刺激包括石油在內的大宗商品價格不斷上升，石油專家、IHS Markit副主席Dan Yergin本周表示，隨著各國經濟從疫情危機中復蘇，石油市場的供求壓力將會相互抵消，他預期未來一年內，國際油價將會見每桶60至75美元區間。

市場亦有分析認為油價有望飆升至100美元每桶，但Yergin認為目前市場惹仍有大量過剩石油，能夠滿足經濟復甦帶來的需求激增，目前OPEC組織仍通過每天減產約1000桶石油以支持油價。

Yergin指，目前 美國經濟正快速復甦，中國複蘇亦非常強勁，都將推動需求增長，但強調歐洲經濟復甦前景依然不明朗，當地 疫苗推出進度緩慢，同時仍有很多疫情限制措施尚未解除。

截至本港時間本周三（21日）21時，布蘭特原油（Brent oil）報每桶65.35美元，年內升27%；美國原油（WTI）報每桶61.33美元，年內升27.2%。

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編輯：李勝男