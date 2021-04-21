  • 24°C
香港時間 : 2021421日 (三) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大宗商品】經濟復甦利需求回升　分析指國際油價1年內上望75美元　　

環球政經 21:04 2021/04/21

分享：

環球經濟復甦預期良好，刺激包括石油在內的大宗商品價格不斷上升，石油專家、IHS Markit副主席Dan Yergin本周表示，隨著各國經濟從疫情危機中復蘇，石油市場的供求壓力將會相互抵消，他預期未來一年內，國際油價將會見每桶60至75美元區間。

市場亦有分析認為油價有望飆升至100美元每桶，但Yergin認為目前市場惹仍有大量過剩石油，能夠滿足經濟復甦帶來的需求激增，目前OPEC組織仍通過每天減產約1000桶石油以支持油價。

Yergin指，目前美國經濟正快速復甦，中國複蘇亦非常強勁，都將推動需求增長，但強調歐洲經濟復甦前景依然不明朗，當地疫苗推出進度緩慢，同時仍有很多疫情限制措施尚未解除。

截至本港時間本周三（21日）21時，布蘭特原油（Brent oil）報每桶65.35美元，年內升27%；美國原油（WTI）報每桶61.33美元，年內升27.2%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

相關文章

【大行點睇】高盛看好CDMO及CRO行業發展 新冠疫苗帶來機遇 推介5隻醫藥股
2021/04/20
【大行點睇】高盛看好CDMO及CRO行業發展 新冠疫苗帶來機遇 推介5隻醫藥股
【美股業績】寶潔宣布季度業績勝預期　擬於9月加價應對成本上升
今日
【美股業績】寶潔宣布季度業績勝預期　擬於9月加價應對成本上升
【大行點睇】瑞信降澳門賭收預測 上調濠賭股目標價
今日
【大行點睇】瑞信降澳門賭收預測 上調濠賭股目標價
【美股焦點】股價盤前大跌7% Netflix訂戶增長大幅放緩 管理層歸咎新冠疫情
今日
【美股焦點】股價盤前大跌7% Netflix訂戶增長大幅放緩 管理層歸咎新冠疫情
【港股追蹤】傳國泰6月將再度裁員 擬推出帶薪假計劃 全日跌逾2%
今日
【港股追蹤】傳國泰6月將再度裁員 擬推出帶薪假計劃 全日跌逾2%
疫情 經濟 商品

下一篇文章

【新盤撻訂】過億單位都被撻！傲玟複式戶買家慘蝕逾「6球」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春