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AirTag存壟斷之嫌 對手品牌Tile籲參議院介入調查

環球政經 19:17 2021/04/21

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盛傳已久的AirTag，終於在今年蘋果（Apple）首場發布會中亮相，意旨在幫助用戶追踪遺失的物品，可是卻跟其對手品牌Tile的無綫追蹤產品相似。Tile就此表達不滿並立即向議員抗議 ，聲稱蘋果的私隱政策將讓Tile 的產品處於不利位置。

Tile行政總裁CJ Prober 發聲明表示，美國立法者應針對蘋果進入追蹤器產品市場進行審查 ，而Tile方面亦將會出席聽證會作證。CJ Prober又表示，公司歡迎公平競爭，但蘋果卻於過去利用其平台優勢，不公平地限制其他同業產品，因此對此表示懷疑。

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蘋果方面則表示，已參照蘋果的私隱政策，向第三方追蹤器開發人員開放iPhone系統權限。據報，聽證會上除了Tile之外，Spotify及Tinder母公司Match Group的高層亦會出席作證，兩家企業均批評蘋果兩家企業都批評蘋果要求使用Apple Pay並支付銷售佣金的政策。

至於Tile則會主力集中在蘋果的隱私政策，以及公司是否具有與AirTag相同的iPhone和進入系統權限。

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責任編輯：陳子謙

科技產品 Apple 蘋果發佈會 蘋果（Apple，美：AAPL）

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