【方圓公關人生@iM網欄】歐洲足壇大事件   打破遊戲規則圖解困  福禍難料

周日一單「核彈級」新聞剛在體壇發生，皇家馬德里、巴塞隆拿、曼聯等12家歐洲頂級球會宣布將成立「歐洲超級聯賽」（歐超聯），被指有意取代在球壇呼風喚雨多時的歐洲足協（UEFA）。歐超聯表示創立是為了改革球壇賽制、提升商業價值，而且提供極具吸引力的「誘因」，摩根大通將會借出60億美元協助籌組歐超聯，15位創始成員在出戰歐超聯後將能合共收取35億歐元的額外收入，正正戳中球會因疫情影響而收入大減的痛點。

豪門球會自行埋班令足球界「變天」，引起市場激烈爭論，有指這是富豪班主們企圖壟斷頂尖足球賽事及龐大商業利益，同時令小球會的競爭及發展窒礙。事件無疑已發酵至危機層面，包括令同樣屬於主要收入來源的「球迷」層出現分裂。其中，英超傳統球會利物浦球迷到晏菲路主球場外掛起黑白橫額「利物浦已死」，表明反對球會高層為錢堆砌足球。事件處理不好，可以令百年基業的傳統球會毁於一旦。

商業一直都是金錢和權力的遊戲，收益無可否認對企業相當重要，大眾焦點是次風波最後結果會是商界財團勝利？還是球員球迷們對足球的支持及追求可以笑到最後。在商業金融市場中，每個人都是為著自身利益去努力爭取，並在規則規範當中公平競爭，但往往不是所有人都願意遵守遊戲規則，當規則阻礙前路，自然想走出框框自訂新法則，愈財雄勢大愈有能力做到，因為在商業社會難有絕對的公平，只有相對的公平。

（截稿前，據稱事件已引起英國政府關注，首相約翰遜表示會以立法手段令歐超聯不能運作，而原本已加入歐超聯的豪門球會開始轉軚退出，包括曼城、車路士、馬德里體育會。）

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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