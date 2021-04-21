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【業績│電訊股】香港寬頻上半財年少賺63% 中期息增5%至39仙、股息率約6.6厘

股市 17:06 2021/04/21

分享：

香港寬頻公佈截至2月底上半年業績，利潤按年下滑63%。

香港寬頻 （01310） 公佈截至2月底上半財年業績，收入按年增加40%至62.3億元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增加2%至13.12億元，期內利潤按年跌63%至4856萬元。若撇除無形資產攤銷、清償優先票據虧損等影響，經調整淨利潤按年升12%至3.85億元。

董事會建議派付中期股息每股39仙，按年增長5%。香港寬頻今日收報11.6元，升0.2%，以現價計算，周息率約6.6厘。

香港寬頻送1萬經濟困難家庭2年免費寬頻【下一頁】

營運表現方面，截至今年2月底企業客戶達10.5萬戶，按年升1%，企業ARPU（每用戶平均收入）按年升9%至3028元。住宅業務方面，寬頻用戶為88.6萬，按年持平，市場份額約34.4%，ARPU為189元。流通通訊用戶26.9萬戶，按年跌1%，流動通訊ARPU為108元。

香港寬頻表示，計入HKBN JOS的6個月經營業績，企業方案收益按年增加15%至26.16億元。住宅方案收益則由於去年3月援助疫情的月費減免計劃的後續影響，以及流動通訊服務收益下跌，收入按年跌2%至12.24億元。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 寬頻 香港寬頻（01310）

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