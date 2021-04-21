【網民熱話】結婚「公屋出門」　攝影師嫌公屋影響作品集質素婉拒　網民大批不懂尊重

出嫁本來是一件開心事，但近日就有網民在討論區發帖，指早前有朋友出嫁，打算找個較知名的婚照攝影師卻遭婉拒，後來他從化妝師口中得知原來這個攝影師一向拒絕拍攝「公屋出門」的工作，因不想公屋照片出現在作品集中，怕影響整體質素。

事主經歷：

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帖文一出，引來網民紛紛回應，有網民就認為攝影師不懂尊重，「開名吧，公屋是窮，不會吹奏，但應該都懂得尊重，尤其是做生意」，「是有能力的影甚麼都影到客人心水，沒有能力先才會用這些旁門左道」、「影公屋考功力好多，影得好就好有feel，不好就⋯」、「去到公屋就不懂影得靚，有幾top啊？」

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但亦有部分網民力撐攝影師，「自己做生意為甚麼不可以選客人以及樓主都係聽回來的」、「婉拒又不行？ 這樣都不尊重？有學校不收公屋、有工不請公屋仔、人人都知，那又不尊重？」、「人家禮貌婉拒其他人爆料而已，有甚麼問題」、「做生意不可以選擇客人？甚麼道理」、「其實婉拒不就已經尊重了，還想怎樣？」

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責任編輯：黃苑筠