【教育積木人@iM網欄】角落生物：尋找屬於自己的角落，願你種出鮮花

角落生物充滿着魔力，風靡全球，深入民心。每個角落生物的特質各有不同，他們都希望找到讓自己能夠安心的地方、找到屬於自己的角落。

當中最吸引我的是角落生物中的「雜草」。「雜草」擁有十分樂觀的個性，是開朗的小夥伴，最大的夢想就是開出美麗的花。雖然在日常生活中，它經常被人遺忘，或只成為襯托的角色，但亦無礙它堅持追尋自己的夢想。

有人可能會問：「雜草一直堅持夢想，是否就能成為美麗的花束？這想法會否過度樂觀？」如果有人每天都承受着各種各樣的挫折，生活言行也被旁人所忽視，要一直保持樂觀的心態，堅持追尋自己的夢想，殊不容易，如要做到，關鍵在於三個因素﹕ 旁人如何看待自身、所安置的環境、以及如何善用自身的優勢。

「雜草」的故事，讓我回想到數年前於台灣學習園藝治療時的「雜草劍山」練習。首先，我們需先理解甚麼是「雜草」。「雜草」是指一些於不合適的位置出現的植物，即使是玫瑰花，當它在不適當的位置出現，或在不合適的人士手中，也會成為雜草。那時上課，我們要在路邊收集雜草。收集完後，同學們嘗試欣賞每棵雜草獨一無二的細節，找出它們的獨特性，然後有序地將它們安插在小花盆內，並為這個作品命名，於是，拾回來的「雜草」得以展現它們最美麗的一面，成為漂亮的插花裝置。

若果將「雜草」的故事套入學校場景，「雜草」可比喻為學生們的「問題行為」，那就是於不合適的地方出現的不合宜行為。我們往往很容易被當下不合宜的行為所產生的第一印象，掩蓋了我們的眼睛，忽視了該行為的正面價值及可塑性。例如，過往曾經見過一位學生，上堂時經常與老師「駁嘴」，據理力爭，讓老師感到無所適從及懊惱。老師反覆思量，決定加以轉化，嘗試善用他的特質，邀請他成為辯論隊的隊員，結果那位學生的「頂撞行為」，成功轉化為「尖銳有理的詞鋒」，最終更獲得校際辯論比賽中的「最佳辯論員」。這位老師成為該學生的伯樂，所謂的課堂問題行為亦隨之而減少。

學生是需要「被看見」，只要能夠找到合適的位置，讓學生的能力有機會發揮，很多大眾認為的「行為問題」亦不會再是問題。回應前文所提及的三個因素： 也許，驟眼看來課室內每一個孩子都平平無奇，有些甚至「三尖八角」，但只要老師嘗試找出各人的獨特之處，協助他們找到合適的地方，發揮所長，每個孩子也會發出獨有的光芒。至於孩子自己，如果能學習「雜草」的心態，保持開朗、樂觀、積極，守住自己的夢想，終有一天，也會成為一束被人欣賞，而自己亦可以引以自豪的「花束」。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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