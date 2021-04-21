【網民熱話】一次車禍追討其後62年生活成本 要求賠償550萬　法官：賠償不是中彩票！

如果有交通意外，受害人向司機申討賠償也是十分合理。但是如果受害人獅子開大口，要求往後至死的每一年所需的生活成本又怎麼辦？在台灣，一名黃姓男子被吳姓女子開車撞傷後，竟提告索償1999萬台幣（約552萬港元）。法官判只須賠1.6萬台幣（約4400港元），直斥：「損害賠償不是中樂透（台灣彩票）！」

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在2018年的6月，吳姓女子在開車期間，經過路口時沒有禮讓行人，撞上了黃姓男子，導致他左側胸、左側肢體多處挫傷。吳姓女子事後被判拘役40天或以罰款代替。但黃姓男子不甘心，之後從民事追討賠償。

黃姓男子認為自己應得至少5000萬台幣（約1300萬港元），而他已經打折要求1999萬（約552萬港元），請求非常合理。

十五項要求賠償：

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法官指，部分醫療費用根本和車禍無關，例如購買糖尿病採血器、感冒就醫等。另外黃姓男子沒有資料證明有購買洗碗機的必要性。而健身房會籍契約只是一年，應不需要賠償62年的健身房會籍。他又覺得因為黃姓男子的確有受傷，精神慰撫金2萬是合理的。但由於黃姓男子自己也沒有遵守交通規則，沒有於行人斑馬線上過馬路。法官聽從吳姓女子的建議，讓他自負20％的責任，所以判決只須賠1萬6000元，更直言：「損害賠償不是中樂透！」

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責任編輯：張瑋婷