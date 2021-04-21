【樓市故事】睇中居住環境夠活力　加上多年輕一代聚居　賣東涌樓　搬到將軍澳做業主

樓市續旺，不少人趁機賣樓套現，轉到市區置業。美聯林振聲說，有客人本身住東涌，心儀將軍澳區居住環境較有活力，加上近年有不少年輕一代聚居，故賣樓後，即花858萬元到將軍澳置業。

他續說，上述成交單位為蔚藍灣畔3座中層B室，實用面積488平方呎，兩房間隔，布局企理，景觀開揚，由於位置方便，位處港鐵站上蓋，加上心儀將軍澳居住環境，故吸引剛沽樓的外區客拍板承接，成交價858萬元，實用呎價約17,582元。

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事實上，將軍澳是不少人的首選，皆因社區配套愈來愈好，又近港鐵站，惟全區樓價分外值錢，即使居屋亦有價有市。資料顯示，原業主於2009年6月以約311.8萬元購入單位，現帳面賺約546.2萬元，物業期內升值175%。

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