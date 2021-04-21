  • 26°C
香港時間 : 2021421日 (三) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市故事】睇中居住環境夠活力　加上多年輕一代聚居　賣東涌樓　搬到將軍澳做業主

股樓投資 17:15 2021/04/21

分享：

樓市續旺，不少人趁機賣樓套現，轉到市區置業。美聯林振聲說，有客人本身住東涌，心儀將軍澳區居住環境較有活力，加上近年有不少年輕一代聚居，故賣樓後，即花858萬元到將軍澳置業。 

他續說，上述成交單位為蔚藍灣畔3座中層B室，實用面積488平方呎，兩房間隔，布局企理，景觀開揚，由於位置方便，位處港鐵站上蓋，加上心儀將軍澳居住環境，故吸引剛沽樓的外區客拍板承接，成交價858萬元，實用呎價約17,582元。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

事實上，將軍澳是不少人的首選，皆因社區配套愈來愈好，又近港鐵站，惟全區樓價分外值錢，即使居屋亦有價有市。資料顯示，原業主於2009年6月以約311.8萬元購入單位，現帳面賺約546.2萬元，物業期內升值175%。

延伸閱讀

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！【下一頁

【御海灣II】兩房間隔實用開揚　廳房全享海景【下一頁

【御海灣II】享屯門南延綫概念　一房305呎　露台望河景【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【筍盤推介】超靚無敵大海景 向西南3房單位裝修企理可即入住 食正基建效應
今日
【筍盤推介】超靚無敵大海景 向西南3房單位裝修企理可即入住 食正基建效應
【有相睇】高層海景附靚裝修　屯門啟豐園608萬成交
2021/04/20
【有相睇】高層海景附靚裝修　屯門啟豐園608萬成交
【樓市故事】乖仔「揀宅」要近家人　棄買鄰近工作地點的外區樓　只為住近媽媽
今日
【樓市故事】乖仔「揀宅」要近家人　棄買鄰近工作地點的外區樓　只為住近媽媽
私人屋苑 美聯物業 蔚藍灣畔 東涌 將軍澳

上一篇文章

【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！

下一篇文章

【房住不炒】公積金貸款過度流向樓市　10城市觸及紅綫須收緊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%