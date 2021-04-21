英國研究：中年人每日瞓得6個鐘較易癡呆

▲ 英國有大學進行研究，發現如中年人每日睡眠時間只有6小時或以下，會較易患上阿茲海默症（俗稱癡呆）。

不少都市人都面對生活作息顛倒、失眠等問題，但原來睡眠時間不足甚至會引申更多健康問題。英國有大學進行研究，發現如中年人每日睡眠時間只有6小時或以下，會較易患上阿茲海默症（俗稱癡呆）。

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英國倫敦大學學院（UCL）自1985年起追蹤1萬名志願者的生活方式，研究團隊主要集中分析其中近8,000人的睡眠習慣。研究進行約25年期間，有521名志願者患上癡呆症，其中大部分人是在70多將近80歲時才確診。

研究結果顯示50歲至70歲的群體當中，每日只睡6小時甚至更少時間的話，患癡呆症的風險會較睡眠時間達7小時或以上的人高約30%。研究未能直接證明睡眠時間不足會導致癡呆，但有部分科學家認為研究結果表明，持續出現睡眠時間不足的情況，起碼會導致神經退行性疾​​病（neurodegenerative disease）。

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研究指睡眠時間嚴重不足的女性死於心臟病的風險，幾乎是一般女性的兩倍。而睡眠時間嚴重不足的男性死於心臟病的風險，則高於一般男性約四分之一。人們作息不規律或會使動脈脂肪堆積，導致心血管疾病。

UCL老年精神病學教授霍華德（Robert Howard）表示，癡呆症的早期症狀可能在病發前20年就出現，認為睡眠不足或是癡呆症的早期症狀，而非潛在病因。

責任編輯：鄭錦玲