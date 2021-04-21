【阿里雲】阿里雲回應造車：未有更多消息披露 關注車聯網需求增長

▲ 肖仰柱：密切關注車聯網需求增加

互聯網企業紛紛進軍造車行業成為近期熱話。阿里巴巴 （9988） 旗下的阿里雲區域首席解決方案架構師肖仰柱表示，阿里雲一直有與中國以及其它國家的汽車製造商有合作，目前就香港而言，未有進一步的信息透露，但公司亦關注IoT（物聯網）以及車聯網的需求逐漸增長，會密切留意香港在這方面的需求。

新冠疫情刺激企業數碼化轉型。阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星表示，阿里雲今年首季度的海外收入增長強勁，預計今年阿里雲服務的企業客戶數量，將有至少三位數的增長。他又指，原本上雲的企業主要是互聯網公司為主，但去年因疫情關係，亦有傳統大型企業及中小企業尋求轉型。

劉彬星在接受訪問時指，阿里雲今年將在香港推出更多行業方案，重點涵蓋金融和零售業，未來一年非常看好香港市場的業務發展，而公司亦會利用可持續創新性平台，吸引更多本地合作夥伴，並計劃今年將為超過3萬名IT（信息技術）及雲計算人才提供培訓和服務。

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記者：梁安琪