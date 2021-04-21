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【職場熱話】21歳學徒月入13K 感工作沒前途欲辭職 轉行定讀返書好？ 網民：應先有一個大方向

理財智慧 18:48 2021/04/21

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年輕人做學徒有沒有出路？近日有網民在討論區發帖，分享自己今年21歳，現在在一間建築公司做了一年學徒，現時人工1.3萬，今年應該加至1.5萬，但最近想辭職，因為上司一直只叫他做、不教他東西，令人工和工作性質完全不相配。同時他兼讀土木工程高級文憑，現在正苦惱出路，應繼續留在這行，還是轉行，或再讀書好？

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】疫情下想轉行揸車 但沒有車可供練習 如何是好？ 網友：去巴士公司見工！   【下一頁

此帖文一出，網民意見參半，有些網民認為年輕人應繼續讀書，如果沒有經濟壓力的話，到時候31歲或41歲再讀書難度很高。有網民認同，特別做工程；若果不繼續讀書，很難上位。起碼半工讀的話，考試合格公司付錢。有網民建議樓主應先有一個大方向，不要盲目跟風去讀書，讀完你又不知道自己做甚麼，起碼有一個基礎學歷才可以見工。

但有網民持相反意見，他認為不是讀專科就不要讀書，入行做水電工程，賺錢多過讀四年「乞食科」畢業。更有網民補充道：「轉行啦！打實戰永遠好過讀萬里書，除非你做專科行業。」

有網民覺得應看樓主如何發展，讀書起碼花四至五年時間，但不讀書你要學一門手藝。如果樓主想考政府文職的話，讀一張高級文憑感覺好一點。如果打算出國發展，學好德文去德國跟師傅。

 

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責任編輯：陳頌潔

疫情 行業 辭職 高級文憑 香港 德國

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