【保險】藍十字去年保費跌一成　今年前景仍具挑戰

▲ 藍十字保險去年保費按年減少10%，執行董事尹志德指今年整體市道仍然有挑戰性。

疫情下跨境旅遊完全停頓，打擊旅遊保險業務。保險執行董事尹志德表示，去年藍十字整體保費按年跌約10%至12億元，但受惠醫療保險索償減少，承保利潤按年升1.18倍至2.84億元。他直言，今年整體市場仍然具挑戰性，主要視乎接種疫苗的人口。

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尹志德出席活動時指，藍十字整體保費按年跌約10%至12億元，而寵物保險目前在整體保費的比例仍然較低，但他相信隨著愈來愈多飼主認識，寵物保險是具潛質的產品。

港府與新加坡傳最快今年5月啟動「旅遊氣泡」，尹志德回應時指，最終能否通關仍然視乎疫情發展，但他透露將於5月在旗下的旅遊保險計劃中，加入新冠肺炎的額外保障，只要受保人完成接種疫苗，但出發前或在外地仍然不幸確診，則可獲得額外賠償。

展望今年整體保險市道，他表示仍然具一定挑戰性，尤其是香港失業率仍然高企，而且旅遊仍然停擺，形容「今年好具挑戰性」，又相信前景優劣與接種疫苗的人數有關，期望更多人接種疫苗。

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