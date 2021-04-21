  • 26°C
香港時間 : 2021421日 (三) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】貝萊德：股市調整與部分行業估值過高有關　薦三大投資主題

股市 16:29 2021/04/21

分享：

貝萊德徐力高指，監管政策為後市的風險之一，但相信有關政策「並非想打死行業，只是想行業發展更健康及更具持續性」。

中港股市均出現回調，貝萊德基本主動型股票團隊基金經理徐力高表示，股市調整與投資者對部分行業的估值過高有關，但最重要還是看企業基本面，現時基本面沒有問題，貝萊德遂看好中資股前景，建議靈活地進行資產配置，薦內需、雙循環及新能源三大投資主題。

阿里巴巴 （09988） 早前被指違反《反壟斷法》罰款182億元人民幣，徐力高指，監管政策為後市的風險之一，但相信有關政策「並非想打死行業，只是想行業發展更健康及更具持續性」，所以長遠無論是對公司或行業均有利。

如何判斷中港股市何時轉勢？大摩話你知【下一頁】

貝萊德基本主動型股票團隊基金經理劉雅俊指，反壟斷相關的消息不斷，造成股價重大波動，預期是次科技監管與2018年的監管相似，過去數年強者更強下，部分企業利用市場地位造成不合理競爭，壓抑中小企的生存空間，惟中小企卻是經濟增長的主要動力，因此有必要對行業進行規範。

劉雅俊續稱，人民銀行已表明貨幣政策不會急轉彎，相信中國今年加息機會不大，預期人行會以穩步基調略為收緊貨幣政策，維持貨幣政策穩定，以刺激更多內需的需求。

相關文章：【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響

相關文章：【五五購物節】阿里巴巴騰訊加強補貼「五五購物節」　微信派10億、阿里巴巴補助近40億（第二版）

 

編輯：陳韻妍

港股 壟斷 估值過高 阿里巴巴－SW（09988） 貨幣政策 加息 阿里巴巴 反壟斷 中國人民銀行

上一篇文章

【保險】藍十字去年保費跌一成　今年前景仍具挑戰

下一篇文章

【小米股價】小米手環6明日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨續軟跌24點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌24點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌513點　恒大汽車挫近13%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌513點　恒大汽車挫近13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場