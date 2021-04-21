【大行看法】貝萊德：股市調整與部分行業估值過高有關　薦三大投資主題

▲ 貝萊德徐力高指，監管政策為後市的風險之一，但相信有關政策「並非想打死行業，只是想行業發展更健康及更具持續性」。

中港股市均出現回調，貝萊德基本主動型股票團隊基金經理徐力高表示，股市調整與投資者對部分行業的估值過高有關，但最重要還是看企業基本面，現時基本面沒有問題，貝萊德遂看好中資股前景，建議靈活地進行資產配置，薦內需、雙循環及新能源三大投資主題。

阿里巴巴 （09988） 早前被指違反《反壟斷法》罰款182億元人民幣，徐力高指，監管政策為後市的風險之一，但相信有關政策「並非想打死行業，只是想行業發展更健康及更具持續性」，所以長遠無論是對公司或行業均有利。

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貝萊德基本主動型股票團隊基金經理劉雅俊指，反壟斷相關的消息不斷，造成股價重大波動，預期是次科技監管與2018年的監管相似，過去數年強者更強下，部分企業利用市場地位造成不合理競爭，壓抑中小企的生存空間，惟中小企卻是經濟增長的主要動力，因此有必要對行業進行規範。

劉雅俊續稱，人民銀行已表明貨幣政策不會急轉彎，相信中國今年加息機會不大，預期人行會以穩步基調略為收緊貨幣政策，維持貨幣政策穩定，以刺激更多內需的需求。

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編輯：陳韻妍