英國尋找抗新冠病毒口服藥 望減緩輕症加速康復

英國政府為加緊遏止新冠肺炎疫情，除了為國民接種新冠疫苗外，正計劃成立抗新冠病毒工作小組。政府希望在秋季前找出最少兩款抗新冠病毒口服藥物，讓有初步病徵的市民透過服用藥物遏止病情，無需入院接受治療，並加快患者康復進度。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，成立抗病毒工作小組是英國適應新冠肺炎疫情計劃一部分。英國國內大多數專家認為，今年將出現新一波疫情。所以政府成立抗新冠病毒研究小組，尋求創新療法，讓有初步病徵的患者在家中服用藥物，及早遏止病情避免惡化，及時挽救更多生命。

此外，英國會於秋季為市民接種抗變種新冠病毒加強劑及繼續大規模病毒檢測，政府將以三管齊下方式，預防第3波疫情。約翰遜強調，即使多數專家警告英國可能有第3波疫情，但目前未有數據顯示解封措施需要延遲，因此會按照計劃如期推行。

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抗病毒工作小組將集中尋找能夠產生單株抗體（Monoclonal antibody）的藥物，單株抗體是一種實驗室生產的蛋白質，作用如人體免疫系統對抗病毒。工作小組希望透過口服藥物，治療早期新冠病毒感染者的病情，以及抵抗變種新冠病毒株。

現今大多數已開發新冠病毒藥物，多用於治療重症病人，包括類固醇藥物地塞米松（dexamethasone）。此藥被英國臨床試驗判定有效治療新冠病毒，目前已被全球廣泛使用。英國政府希望未來成立的抗病毒工作小組能與疫苗工作小組一樣，帶來有效成果。

責任編輯：郭麗明