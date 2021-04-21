【樓市故事】乖仔「揀宅」要近家人　棄買鄰近工作地點的外區樓　只為住近媽媽

為了多個照應，部分人傾向住近家人。及至近日，有一名乖仔本可購買鄰近工作地點的外區樓，但為了媽媽而轉買九龍灣淘大花園，利嘉閣鮑允中說，淘大花園N座低層2室，實用面積約377平方呎，兩房間隔，望商場內街景，近日以630萬元易手，實用呎價約16,711元。

置業故事（詳見下圖）

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據悉，原業主於2010年6月，以約203.8萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面獲利約426.2萬元，物業升值約2.1倍。談到近期市況，鮑允中說，淘大花園本月至今累錄約11宗成交，平均實用呎價約16,870元，現有約130個單位放售，叫價由479至830萬元不等。

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