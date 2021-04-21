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【小米股價】小米手環6明日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市

股市 16:22 2021/04/21

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小米手環6周四（22日）於香港登場

小米手環6登陸香港！小米 （01810） 宣布，小米手環6於周四（22日）在官方網站及小米之家、各大零售商及csl全線專門店正式發售，建議零售價為299元。小米手環6配有8種顏色選擇，包括黑、橙、黃、藕荷粉、青松綠、象牙白、玫瑰紫、天空藍，黑色版本將於本月率先在港推出，其他顏色則稍後上市。

圖看小米手環6特點

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小米手環6除了有30項運動模式，還提升了日常健康監測功能，包括新增血氧檢測 （SpO2）、精確的心率監測，及升級了睡眠追蹤功能，可監測午睡，睡眠週期如快速眼動期 （REM） 和睡眠呼吸質素等。

小米手環6採用1.56吋AMOLED 全螢幕設計，顯示面積比上一代多50%，方便運動時快速查看重要訊息、通知、接聽或拒接電話。用戶可在手機安裝小米運動或小米穿戴 App 聯動手機，透過手環來控制音樂播放、相機快門進行拍攝等。

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編輯：袁諾曦

港股 小米集團－W（01810） 小米

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