【天生購物狂】港女信用卡瘋狂購物 每月只付最低還款額 稱與銀行鬥長命 網民：一世幫銀行打工

信用卡一直被稱為消費一大陷阱，刷着刷着，不知不覺又沒了幾萬。到了月尾還款，只還最低還款額又可以舒舒服服的過日子。近日有網民於網上討論區發文，指表妹只還最低還款額，打算和銀行鬥命長。

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有網民直言，再過幾年表妹就會債務纏身，問樓主：「你準備好做擔保人未？」。他又指表妹的信貨紀錄已經「花」了，之後要向樓主借錢真的免問。有人分享他聽來的故事，稱自己的女同學也只還最低還款額，不過最後嫁了有錢人就還清卡數了。

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亦有網民同意表妹的想法，如果她沒有打算移居外地，也真的只是和銀行鬥命長。不過有人覺得如果這種做法真的可行，每個人都會這樣做。表妹要注意銀行是可以隨時把她的卡停用，到時候她就買不到東西了。表妹現在的處境就是：「永世幫銀行打工！」

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責任編輯：張瑋婷