▲ Tiffany & Co. 宣佈 BLACKPINK 成員 ROSÉ 成為全球品牌代言人，並首於Tiffany HardWear 系列廣告隆重登場。Tiffany HardWear 18k 金漸層扣環項鍊港幣109,000。

▲ Tiffany & Co. 宣佈宣佈 BLACKPINK 成員 ROSÉ 成為全球品牌代言人，並首於Tiffany HardWear 系列廣告隆重登場。Tiffany HardWear 18k 金環繞手鍊港幣 76,000及Tiffany HardWear 18K 金三層垂墜式耳環港幣 29,000。

Tiffany & Co. 宣佈韓國女子組合 BLACKPINK 成員兼歌手 ROSÉ 成為全球品牌代言人。這位紅遍全球樂壇和時尚界的新一代女神將於 2021 年 Tiffany HardWear 系列廣告閃亮登場，而廣告並將於 4 月 23 日星期五在各 Tiffany & Co. 網絡頻道全球首播。

ROSÉ 說：「我一向喜愛佩戴 Tiffany 珠寶，這個經典品牌早已成為我生活的一部分，現在有幸成為品牌的一分子，對我來說意義非凡。能參與 HardWear 系列的全新廣告，我亦感到十分榮幸，熱切期待在廣告中跟大家見面。」



Tiffany HardWear 系列以 1971 年面世的手鍊為靈感，透過重塑 Tiffany Archive 典藏傑作，體現紐約市的前衛魅力與朝氣。廣告聚焦於系列的經典鉸鍊和工業風造型，大膽設計實驗對比、比例與平衡。

ROSÉ 佩戴系列中線條鮮明的 18k 黃金及玫瑰金鑲鑽鉸鍊手鍊，綻放活力與自信的光芒。ROSÉ 的大膽個性和時尚觸覺與系列的形象與格調不謀而合，促成她擔任 Tiffany & Co. 全新廣告的主角。

▲ Tiffany HardWear 18k 金環繞手鍊港幣 76,000

▲ Tiffany HardWear 18k 金漸層扣環項鍊港幣109,000

▲ Tiffany HardWear 18K 金三層垂墜式耳環港幣 29,000。

關於Tiffany & Co.

1837年，Charles Lewis Tiffany於紐約市創立品牌，自此，TIFFANY & CO. 成為優雅氣質、創新設計、精湛工藝及非凡創意的代名詞。

時至今日，TIFFANY & CO. 擁有逾300間專門店，品牌及其附屬公司聘用超過13,000多名員工，負責設計、製作和珠寶行銷、腕錶及奢華配飾，當中5,000多名巧手工匠負責於品牌各工坊切割鑽石和鑄造珠寶，矢志秉持超卓品質。

TIFFANY & CO 致力於以負責任的方式開展業務，優先考慮多樣性和包容性的方案，旨在維護自然環境，並對其所經營的社區產生正面的影響。歡迎瀏覽tiffany.com了解更多關於TIFFANY & CO. 的資料及對可持續發展的承諾。

（資料由客戶提供）