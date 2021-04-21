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【美股焦點】富途配售ADS以130美元定價　集資規模削至97億元　股價連日插水

股樓投資 22:24 2021/04/21

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近年不少投資者都轉炒美股，尤其遇到一些波幅大的股份，若能夠捕捉到高低浪的話，都有一定的賺錢空間。富途控股（美：FUTU）應該都可算是其中一隻，其波幅之大，單看過去周一（19日）和周二（20日）的股價表現就知，在這兩天分別是升24.91美元及跌41.68元。

阿里雲推「雲行情」服務　助金融業數碼轉型，見【下一頁】

然而，引起這次波動，相信跟富途配售新發行的美國存託股份（ADS）集資有關。據指，富途是次發售ADS，將以130美元定價，集資12.4億美元（96.7億元），集資規模較日前傳出的19.4億美元（約150億港元）為少。

消息指，富途在周三（21日）才定價，而該股在周二急挫23%，收報136.24美元。以配股價130美元計，配股價較前一日收市價仍有4.6%折讓。

受惠金融及能源股上漲 挪威主權基金首季賺457億美元 聲明指未來續持重美股，見【下一頁】

富途此前公布，發行950萬股ADS集資；另外富途控股計劃授予承銷商30天的選擇權，以購買額外至多142.5萬股美國存託股票。所得資金擬將所得款項用於孖展融資業務、國際業務擴張、新牌照申請、潛在的投資和收購機會以及其他一般公司用途。

根據監管當局最新數據，截至2020年底，富途在港活躍孖展投資達150萬名，按年升144%。

延伸閱讀：晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選

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記者：張以正

港股券商股 內地券商股 證券商 富途（美：FUTU） 富途控股（美：FHL） 美股

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