【私有化Toshiba】貝恩資本擬計劃私有化東芝　曾拒絕與CVC聯手收購

▲ 貝恩資本考慮競標收購東芝公司（Toshiba）。

貝恩資本（Bain Capital）考慮收購日本東芝公司（Toshiba）。外電引述消息人士指，貝恩已經與包括瑞穗金融集團（日：8411）和三井住友金融集團（日：8316）等日本銀行進行討論，以獲得融資。目前貝恩資本收購競標尚處於初步計劃，可能會改變。

KKR、Brookfield 亦有意競標

報道指，目前尚不清楚該公司是否與聯合投資者合作，但不排除這種可能性。報道又指，私人股權投資巨頭KKR＆Co Inc及加拿大的Brookfield Asset Management亦有意考慮對東芝的潛在報價。KKR拒絕置評；Brookfield尚未有回覆。

貝恩資本曾拒絕與CVC聯合收購

早前，日本企業東芝於周二表示，沒法評估CVC Capital Partners提出的200億美元收購要約，並稱收購要約缺乏實質細節，但表示繼續考慮及評估有誠意的要約。其中一位知情人士指，CVC最初曾向貝恩公司提出聯合競標，然後才公開提出要約，惟貝恩對此並不感興趣。

2017年，貝恩資本牽頭與韓國芯片製造商SK海力士（韓：000660），蘋果公司（美：AAPL）組成財團，贏得激烈和長期的戰鬥，以收購東芝的芯片部門，目前該日本記憶體晶片商稱為鎧俠（KIOXIA）。

貝恩和CVC拒絕置評。瑞穗也拒絕置評，而三井住友銀行沒有作出回應。

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記者：謝卓榮