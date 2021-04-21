【加元定期存款】加元定存息最高10厘 專家料滙價年底上試1.23

▲ 負油價剛好一周年，油價見底攀升，利好加元。

加拿大央行將於今天（4月21日）公布議息會議紀錄，市場關注以央行最近放鷹，會否再放風暗示收水等，適逢該國剛宣布財政預算案，狂擲銀彈逾千億元提振經濟，復添今天剛好又是負油價一周年，加元遂成滙市焦點。專家普遍看好加元的中長線前景，建議宜趁眼下全球疫情惡化，累油價轉跌，而素有油元之稱的加幣受壓，宜趁機低吸，花旗及工銀亞洲的滙市專家，不約而同齊料加元兑美元於今年底有機會挑戰1.23新高。

專家看好加元滙價，想搵高息加元定存，可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，料加元兌美元於未來3個月的目標為1.24，6至12個月目標為1.23，年底目標為1.23。

問及澳紐加3大商品貨幣中，哪隻是首選貨幣？黄栢寧表示，他最看好加元，維持看好油價和銅價，即使美元今年續保持較強，但相信加元仍有上升空間，主因有2，包括：（1）畢竟近期加拿大央行行的言論，或反映當局可能最快於4月份開始縮減資產購買，甚至預期2022年10月首次加息；（2）隨着加拿大的債息，相對美國、歐洲和日本債息持續擴闊，或支持加元表現。

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基亦對加元看高一線，料今年尾將上試1.23。上商研究部主管林俊泓預期，加元今年高低位介乎1.23至1.28。

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不過，恒生（00011）首席市場策略員溫灼培提醒，加拿大的預算案，最大開支是幼兒教育，以及環保，料執政黨提前為大選造勢舖路，對實質刺激經濟的效用唯恐有限。業界亦補充，明天（22日）舉行的全球氣候峰會，為拜登上場後的重頭戲，屆時國家主席習近平亦作網上演說，市料或有新能源能綠色措施，不利油價，間接拖加元後腿，對加元有需要者可伺機執平貨，再開立高息定期存款。

此外，大小銀行近期亦搶吸加元，如集友重推7天短存享10厘，問鼎冠絕全城高息王。大行花旗更勁加0.8厘，一個月年息重上兩厘。該行發言人補充，由即日起至6月30日，客戶於花旗銀行以新資金20萬港元或以上作兌換，但須兩大注意：首先， 優惠只適用於全新客戶，至於現有客戶，須過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上的外幣交易（港元兌美元、又或美元兌港元之交易除外）；另外， 優惠不適用於透過網上、或流動電話理財開立的定期存款。

另方面，中銀香港（02388）、滙豐（HSBC）及恒生（00011）的加元7天短存，亦有8厘或以上的特惠息選擇。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪