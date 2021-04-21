【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少

近年許多年輕人加入股票投資行列，最近就有網民在討論區發帖，事主現時為香港大學第二級生，開始投資了1年多，最後因為犯了不同錯誤，輸了18萬，差不多把整副身家輸光，現在身上只剩下2、3萬，形容自己「好頹」。

事主經歷：

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事主在之後補充指自己最後因投資牛熊而蝕了很多，「本來一開始用動物贏回4、5萬，之後連本金輸光」，又指本來打算在畢業前賺多點錢，但就是「心魔」令他一路做錯戰略決定，10幾萬老本全軍覆沒，「不止輸錢，仲輸了時間成本。」

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帖文一出引來網民熱烈回應，「fyi我銀行現有的錢比你輸剩的錢都還要少」、「不過你一年賺到十萬也是勤力和厲害，慢慢儲得返，心態正確」、「月供voo，50歲那年就財務自由，不要貪心， trust me」、「如果還想繼續買股票﹐就要戒了「賭」這個心態。定好止賺同止蝕的位﹐不要因為覺得想博多點就不收手。」、「牛熊不是投資是賭」

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責任編輯：黃苑筠