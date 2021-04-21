  • 25°C
香港時間 : 2021421日 (三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少

理財智慧 18:25 2021/04/21

分享：

近年許多年輕人加入股票投資行列，最近就有網民在討論區發帖，事主現時為香港大學第二級生，開始投資了1年多，最後因為犯了不同錯誤，輸了18萬，差不多把整副身家輸光，現在身上只剩下2、3萬，形容自己「好頹」。

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【網民熱話】股民本金20萬　指靠吸引力法則 30歲前賺到100萬　網民：100萬好少　【下一頁

事主在之後補充指自己最後因投資牛熊而蝕了很多，「本來一開始用動物贏回4、5萬，之後連本金輸光」，又指本來打算在畢業前賺多點錢，但就是「心魔」令他一路做錯戰略決定，10幾萬老本全軍覆沒，「不止輸錢，仲輸了時間成本。」

【股市熱話】全職炒股 10萬本金輸剩2萬　網民：搵工比較實際　【下一頁

帖文一出引來網民熱烈回應，「fyi我銀行現有的錢比你輸剩的錢都還要少」、「不過你一年賺到十萬也是勤力和厲害，慢慢儲得返，心態正確」、「月供voo，50歲那年就財務自由，不要貪心， trust me」、「如果還想繼續買股票﹐就要戒了「賭」這個心態。定好止賺同止蝕的位﹐不要因為覺得想博多點就不收手。」、「牛熊不是投資是賭」

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

大學 股票 止蝕 香港 止賺

上一篇文章

【網民熱話】結婚「公屋出門」　攝影師嫌公屋影響作品集質素婉拒　網民大批不懂尊重

下一篇文章

【教育積木人@iM網欄】角落生物：尋找屬於自己的角落，願你種出鮮花
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物