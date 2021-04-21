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【樓市現象】憧憬通關+資金湧港 調查指市民入市意慾創3年新高 樓價有力撲高位

股樓投資 16:02 2021/04/21

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樓市自年初以來持續暢旺，隨著業主議價空間愈來愈少，買家開始卻步，最近二手樓市成交量稍有放缓。不過最近一項調查顯示，市民置業意慾創3年新高，不少人更認為樓價會平穩向好。

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香港置業於3月底透過問卷形式進行2021年第一季「客戶置業意向調查」，成功收回249份有效問卷。調查發現，計劃未來12個月入市受訪者達50.6%，按季顯著升11.2個百分點，更創2018年第一季後的12季新高。另外，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達53.8%，按季升1.1個百分點，比例創6季新高。

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調查亦顯示，樓控措施成影響受訪者對入市決定的重要因素，佔比21.3%，按季跌約4.2個百分點。至於樓價走勢以18.1%位居其次，按季跌0.3個百分點。房屋供應以14.5%排第三，按季跌1.5個百分點，息率走勢以12.9%排第四，按季跌0.1個百分點。按揭優惠以12%排第五，按季升5.6個百分點，家庭收入則以10.8%排第六，按季跌0.6個百分點。

香港置業研究部董事王品弟指出，受訪者以樓控措施為最主要考慮，可見不少人關注政府會否調整樓控措施，進一步激活換樓鏈。此外，環球息率低企，不少人加緊留意銀行會否提供按揭優惠例如推低H按息率或提高回贈，助節省供樓開支。

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調查顯示，近3成半(34.9%)人購買物業主要用途為換樓，購買物業主要用作上車的受訪者以32.9%居次位，用作投資的以32.1%排最後，不過比例連升三季，兼創10季新高 。隨著政府放寛按保有助置業，加上全球放水令現金面對貶值，吸引投資客出動買磚頭以獲取回報。

與此同時，逾半(51.8%)受訪者傾向購買一手物業，按季升3.7個百分點。對於預算購買一手樓原因，最多人(34.9%)是因為價錢吸引，其次22.5%人是因為屋苑設施，18.6%人因為樓齡新排第三，排第四及五分別是按揭優惠(12.4%)及成交期(7%)，排最後為裝修新簇佔4.7%。今年有不少焦點大型全新盤登場，定價具競爭力，市民爭相入市，一手新盤廣受各路購買力追捧。

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香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，對於息口走勢，調查發現，近4成半(43%)受訪者認為未來12個月本港銀行維持息口不變佔最多，按季減13.4個百分點，認為息口會上升的有39.8%居次位，按季升17.7個百分點，認為息口會下跌的以17.3%佔最少，按季跌4.2個百分點，數字反映在目前的低息環境下，認為息口會維持不變的市民仍佔多數，不過隨著經濟復甦，部分市民對加息預期升溫。

至於資產配置，調查顯示，房地產連續3季成為最多人認為是本港較穩健的資產配置，佔比32.9%，其次為股票/基金佔29.3%，現金/活期存款佔13.7%排第三，黃金則以11.6%排第四，外幣定存及保險/債券則分別皆佔4.4%並排第五。馬泰陽表示，環球經濟仍面對挑戰，各地央行實行量化寬鬆提振經濟，美國聯儲局預計維持接近零息水平至2023年，加上不少新股來港上市，熱錢湧港，市場資金泛濫，銀行體系結餘企穩逾4,500億元高位，勢將推升資產價格，加上息口低企不少人入市表現較股市穩陣的房地產，以求保本增值。

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馬泰陽表示，全球開閘「放水」提振經濟，低息環境料持續一段時間，勢推高資產價格，吸引資金流入磚頭，加上疫苗開始廣泛接種，有助疫情受控，為本港樓市帶來支持，展望短期有不少新盤趁市旺魚貫登場，交投有望延續活躍，預計次季一手私宅註冊量升約1成半至逾4,200宗水平。在眾多板塊中，豪宅市場受年輕富豪及「新香港人」購買力支持，交投看高一線，不少買家已偷步在通關前入市，各區皆湧現新高價成交。值得注意，政府將於5月推行「來港易」，允許國內人士來港後毋須接受14天強制檢疫，料有利「北水」來港置業，若中港恢復通關，相信樓市更將旺上加旺，預期今年樓價升至少10%，年內更有力重上歷史高位。
 

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記者：陳詠妍

收租 經濟 物業 樓價 疫情 來港易 地產 成交
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