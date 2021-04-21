港鐵正逐步更換7條鐵路綫信號系統　完成後整體載客量可增約一成

▲ 港鐵正逐步更換七條鐵路綫（荃灣綫、港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、迪士尼綫、東涌綫及機場快綫）的信號系統。

運輸及房屋局局長陳帆的書面答覆立法會議員提問時表示，港鐵 （00066） 正逐步更換七條鐵路綫（荃灣綫、港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、迪士尼綫、東涌綫及機場快綫）的信號系統。當工程完成後，港鐵預計整體可載客量將可以增加約10%。

對於擴建港鐵觀塘站月台的建議，根據港鐵評估，現有港鐵觀塘站月台的容量足以應付未來的預測載客量，而擴闊月台的建議會影響現有車站的運作，為行車服務及安全帶來風險。

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政府建議建造一條長約120米的高架園景平台，連接港鐵觀塘站和兩個毗鄰的新發展項目，以加強區內行人通達性，為市民提供更便捷的行人設施，並且疏導港鐵觀塘站與鄰近設施的人流，未來行人可使用該平台來往港鐵觀塘站C及D出入口，以及連接通往月華街的現有行人道，有助紓緩車站內的人流。目前土木工程拓展署正開展相關勘察研究和設計工作。

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編輯：陳韻妍