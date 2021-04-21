【寵物保險】藍十字推新寵物門診保險　最多3隻寵物共享1個保額

▲ 藍十字保險推出全新寵物門診醫療保險，主打1個保額同時保障3隻寵物。

藍十字推出全新「愛‧寵物」門診醫療保險，主打1個保額可以同時保障最多3隻寵物，飼主毋須為寵物個別投保。藍十字執行董事尹志德表示，在港超過24萬住戶有飼養貓狗，但調查發現多達95%飼主並未有購買寵物保險，相信寵物保險市場潛力龐大，而保費水平可以迎合飼主需要。

藍十字新推的寵物門診醫保，分別設有基本及共享計劃，保單每年最高賠償額分別為3,000元及4,500元，其中共享計劃的保額可供最多3隻寵物共享。計劃向每隻受保寵物，提供每次診症賠償最多500元，並設有墊底費，保單持有人須分擔20%費用。計劃同時包括30萬元的第三者責任保險。

尹志德指，調查發現有約3成飼主不購買寵物保險的原因是出於財政負擔，另有約2成人對相關保險產品的認知不足。他續指，以今次計劃的保費水平，有信心可以吸引更多飼主投保。

被問到寵物門診每次賠償上限只有500元會否不足，尹志德回應指，水平根據客戶調查及理賠經驗而釐定，相信足夠應付飼主需要。

計劃接受13周至12歲貓狗投保，但就不接受南極雪橇犬、布爹利犬、比特鬥牛犬、藏獒等7隻狗隻品種。

保費方面，以投保寵物的年齡劃分，以13周至4歲的貓狗為例，基本計劃每年保費由904元及1,130元起；共享計劃則會以最高的受保寵物保費計，由1,537元及1,921元起。

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記者：趙穎妍